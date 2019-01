Perly týdne: Medvědi zpět do díry, rostoucí pravděpodobnost recese a hrozba jménem Huawei

Medvědi zpátky do díry: Phil Orlando z Federated Investors na CNBC kritizoval všechny medvědy a tvrdí, že trh čeká silná rally. Nedávný výplach na trzích podle jeho názoru zapříčinil „toxický sentiment“, naopak čísla, která přichází z ekonomiky, jsou stále silná a naznačují na pokračující růst. Platí to zejména o signálech z trhu práce a pomoci by mělo i odstranění nejistoty týkající se politiky Fedu. Pokud by se ještě podařilo uzavřít obchodní dohodu s Čínou a „pokud se nějak vyjasní, co se děje v Evropě“, trhu by se mělo vést v následujících měsících dobře. Evropu přitom stratég zmínil zejména s ohledem na brexit. Orlando ale i přes svůj optimistický pohled na další vývoj varuje investory před vysokou volatilitou.



Pozitivně vidí vývoj v letošním roce i investiční gigant Blackstone. Jeho stratég Joseph Zidle se domnívá, že propad trhů představuje nákupní příležitost a akcie podle něj obrátí směrem k rostoucímu trendu. I on si myslí, že hlavní příčinou korekce byl neopodstatněný negativní sentiment, na konci roku podle něj index S&P 500 uzavře o 15 % výše. Pomůže k tomu i „nalezení dna u cen ropy“ a také jím očekávané vyřešení obchodného konfliktu s Čínou. K tomu by dokonce mělo dojít již během prvního čtvrtletí.



Pravděpodobnost recese roste: Ne tak optimisticky vyznívá průzkum, který mezi ekonomy provedl WSJ. Pravděpodobnost recese se nyní podle deníku pohybuje na nejvyšších úrovních za posledních sedm let, ekonomové jí v průměru odhadují na 25 %. Minulý rok přitom hodnotili pravděpodobnost recese v následujících 12 měsících na 13 %. Posun přišel zejména kvůli zvýšeným obavám ze zhoršujícího se stavu americké ekonomiky, obchodních válek a následného propadu spotřebitelské důvěry a důvěry firemního sektoru. Průzkum CNBC ukazuje podobné výsledky, podle něj je nyní pravděpodobnost recese na 23 %.



Koncentrace moci: Mezinárodní měnový fond na svém blogu komentuje následující graf, který ukazuje vývoj marží firemního sektoru ve vyspělých zemích a v rozvíjejícím se světě. Fond vývoj vnímá jako důkaz rostoucí koncentrace a tržní síly společností a to zejména v bohatých zemích. A dodává, že tato koncentrace ekonomické síly je způsobena zejména „superhvězdami“, zatímco zbytek společností si drží marže zhruba na stejné úrovni:





Nafta, benzín: Eurostat tento týden v následujícím grafu srovnává evropské země podle toho, jakého paliva je využíváno na jejich silnicích. Dieselovými velmocemi jsou podle statistiků zejména Francie (70 % podíl naftových motorů) a Litva (zhruba 75 % podíl). Benzínu naopak nejvíce fandí na Kypru, ve Finsku a ve Švýcarsku. Německo a Česká republika možná trochu překvapivě patří mezi země se znatelně větší oblibou benzínových pohonných jednotek. A podle grafu mají alternativní paliva nezanedbatelný podíl zejména v Polsku:





Z uprchlíka strojvedoucím: Politico tento týden píše o tom, že Bádensko-Württembersko představilo nový plán, jak udělat z uprchlíků strojvedoucí na dráze. Tento plán by měl pomoci „využít pracovní síly, které do země dorazila od roku 2015“. Během 15 měsíců by tak měli ti, kteří mají potřebné povolení a dobrou znalost němčiny, začít se studiem. Na místní dráze je přitom podle odhadů ministerstva dopravy volných asi 1 000 míst.



Program by měla financovat vláda, železniční společnosti přispějí jazykovými kurzy se zaměřením na specifické výrazy používané v tomto zaměstnání. Politico připomíná, že do Německa přišel mezi lety 2015 – 2017 asi 1,4 milionu uprchlíků a ti by mohli pomoci i s nedostatkem pracovníků v obchodech, či ve stavebnictví. Zmíněný program by měl proto posloužit i jako model pro jiná odvětví.



… a u nás doma



Máme rádi Slováky: Idnes.cz píše, že „Izrael u Čechů boduje jako nikdy dřív, jedničky jsou Slováci“. Podle prosincového průzkumu CVVM si totiž „Češi si nejvíc pochvalují vzájemné vztahy se Slovenskem. Pozitivně je hodnotí 95 procent obyvatel. Naopak nejkritičtěji lidé vnímají vztahy s Íránem a Sýrií“. Vysoké podíly příznivého hodnocení naměřili sociologové i u vztahů Česka s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. Kladně je vnímá devět z deseti Čechů. Vztahy s Německem ohodnotilo kladně 84 procent respondentů. Proti výsledkům předchozího průzkumu se v prosinci nejvíce změnilo hodnocení vztahů s Ukrajinou a Izraelem, kde vzrostl podíl pozitivního hodnocení shodně o 13 procentních bodů.



Čínská hrozba: Server seznam.cz informoval, že „poslanci řešili rizika spojená s Huawei a ZTE… Poslanecká komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) přijala usnesení, v němž zdůraznila, že stát musí chránit svou informační infrastrukturu“. Varování před užíváním infrastruktury společností Huawei a ZTE vydal NÚKIB před Vánoci, později upřesnil, že varování nemíří na běžné uživatele mobilních telefonů, ale především na společnosti, které používají informační a komunikační systémy těchto společností. NÚKIB uvedl, že produkty těchto firem mohou představovat bezpečnostní riziko.



Místopředseda komise a poslanec Pirátů Ondřej Profant pro k tomu uvedl, že „stát by do budoucna měl jít cestou tzv. otevřeného hardwaru, tedy že bude mít přístup i k informacím, které jsou dnes duševním vlastnictvím firem, které takovou technologii nabízejí“. Podle něj „potřebujeme obecně změnit způsob uvažování o kritických technologiích, musíme jim rozumět...výrobci logicky své know-how ukrývají a my to pak používáme třeba pro naši rozvědku a kritickou infrastrukturu a je to nebezpečné. Cesta je otevřený hardware, potřebujeme vidět jejich specifikace, abychom to mohli ověřit.”