Intervence na podporu koruny? Rozhodně ne!

Jak upozornil už ve včerejším Ranním restartu kolega Jirka Polanský, v rozhovoru pro týdeník Ekonom guvernér ČNB Jiří Rusnok poodhalil svoje aktuální očekávání ohledně letošního vývoje úrokových sazeb. Připomeňme, že čeká dvě zvýšení – čímž se docela zřetelně odchýlil od poslední prognózy ČNB (naznačující letošní stagnaci sazeb), ačkoli tuto prognózu před pouhými třemi týdny potvrdila jako zhruba vyváženou oficiální komunikace ČNB v prohlášení bankovní rady.

Rozhovor se však dotkl i dvou dalších zajímavých témat. Zaprvé, co se týče regulace hypoték, guvernér tipuje, že žádné další zpřísnění už nebude třeba. K bankám pak na téma konkrétní výše nových ukazatelů (DTI, DSTI) vyslal vstřícný signál ve znění „Dovedu si představit, že přijde doba, kdy nám bude stačit jeden z těch dvou nových ukazatelů“.