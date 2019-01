Na trhu práce bude i letos živo (Ozvěny trhu)

Tak nám Ministerstvo práce a sociálních věcí v prosincových statistikách z trhu práce potvrdilo, že loňský rok byl opravdu úspěšný. Počet volných pracovních míst měsíc co měsíc vylepšoval historické rekordy a výrazně přesahuje počet uchazečů o zaměstnání (o téměř neuvěřitelných 40 %), nezaměstnanost je nejnižší v Evropě. Nabídka volně dostupné pracovní síly tak je již hodně omezená a do toho nám zpomaluje tempo růstu české ekonomiky. Co to pro letošek pro trh práce znamená?

Nezaměstnanost již příliš neklesne, po sezónním očištění bude stagnovat těsně pod hodnotami z konce loňského roku. To ale rozhodně neznamená, že na trhu práce bude letos mrtvo. Naopak. Dá se očekávat, že se letos bude propouštět o něco více. Zaměstnavatelé jsou pod stále větším tlakem na své ziskové marže, a to i z titulu rostoucích mezd. V nízkomaržových odvětvích tak budeme svědky i zániku nekonkurenceschopných firem. Další pracovní síla bude postupně uvolňována z firem, které masivně investují do robotizace a automatizace. Noví nezaměstnaní ale budou poměrně rychle umisťováni do odvětví a sektorů, kde práci nelze stroji nahradit.

Není tedy důvodu se obávat nějakého oslabení spotřebitelské poptávky. Celkový objem mezd a platů v ekonomice i letos poroste, významnou roli sehraje i razantní růst starobních důchodů. To vše se bude odrážet v jádrové inflaci. ČNB tak i letos může pokračovat v návratu úrokových sazeb k neutrální úrovni, kterou vidíme na 2,50 %. Tempo jejich zvyšování ale bude pomalejší než vloni. První letošní krok ČNB podle nás učiní na únorovém zasedání.