Rozbřesk: Česká ekonomika překvapivě odolává německému “propadáku”

Poslední série českých makročísel ukazuje, že česká ekonomika i na konci uplynulého roku zůstávala odolná vůči rostoucímu napětí na globálních trzích. Především pokračující růst průmyslu, který v listopadu reálně meziměsíčně přidal skoro další procento, ostře kontrastuje s výrazným propadem výroby u našich německých sousedů. Ještě důležitější jsou přetrvávající slušné úrovně nových průmyslových objednávek, především těch domácích, které rostou skoro o 10 %. Je vidět, že ekonomika dál jede především na vlně domácí poptávky, která těží z přehřívajícího se trhu práce. Míra nezaměstnanosti sice v prosinci sezónně vzrostla na 3,1 %, jednalo se ale i tak o nejlepší prosincové číslo za posledních 23 let - úřady práce evidovaly skoro o 50 tisíc méně nezaměstnaných než loni. I proto čekáme, že bude pokračovat i letos svižný růst mezd (i když o něco málo pomalejší) a měl by udržovat domácí poptávku odolnou vůči zahraničnímu geopolitickému a finančnímu napětí.



Pozitivní obrázek dnes ráno doplnil silnější listopadový maloobchod (+3,3 % při odhadu 1,8 %). Celkově česká ekonomika v posledním kvartálu roku zrychlila o slušných 2,4 %, čímž potvrdila předběžná čísla. To ostře kontrastuje s mizernými výsledky průmyslu v Německu, které zvyšují šanci pádu největší evropské ekonomiky do dočasné technické recese - podle našeho německého nowcastu je šance zhruba 25%.





I když poslední čísla z Česka vypadají povzbudivě a i komentáře z centrální banky potvrzují naše sázky na růst úrokových sazeb v únoru, slabší růst v eurozóně se pravděpodobně bude dříve nebo později na české ekonomice podepisovat. Proto lehce snižujeme i náš odhad českého růstu (z 2,7 na 2,6 % v tomto roce) a předpokládáme, že si ČNB po únorovém růstu sazeb vybere na delší dobu pauzu. Česká koruna opět lehce zpevnila na vlně optimistické nálady na akciových trzích (5 dní zisků v řadě) a doznívajícího efektu relativně jestřábích komentářů guvernéra Rusnoka: “V tuto chvíli to při očekávaném vývoji kurzu vypadá na dvě zvýšení.” Na trzích může panovat dobrá nálada spojená s dozajišťováním exportérů a blížícím se únorovým zasedáním ČNB . Prvotní reakce na pozitivní čísla maloobchodu se zatím na české koruně příliš neprojevuje.Šéf Fedu Powell zopakoval, že americká centrální banka bude opatrná při svých dalších krocích a má čas vyhodnocovat, jak vážné je zpomalení ve zbytku globální ekonomiky . Ve stejném duchu promluvil i muž Fedu číslo dvě Clarida, který byl v holubičí rétorice ještě agresivnější, když zdůraznil, že vpřed hledící měnová politika bude reagovat na negativní vnější faktory a bude je kompenzovat. Nicméně Powell potvrdil záměr pokračovat ve zmenšování bilance, což byl asi hlavní důvod, proč se eurodolar vrátil zpět k úrovni 1,15.Dnes by měl mít trh k dispozici čísla za americkou prosincovou inflaci , ale uvidíme, zdali bude nakonec zveřejněna, když částečná uzavírka americké federální vlády pokračuje již 21 den. Brent má namířeno k dalšímu týdennímu zisku. Po tom, co v minulém týdnu přidala téměř 10 %, v tomto týdnu zatím její cena vzrostla o 8 % na současných 61 dolarů za barel.Posledním zajímavým číslem týdne bude dnešní aktivita amerických těžařů. Ta reaguje na cenový vývoj dle našich odhadů se zpožděním 16-20 týdnů, proto bychom již vcelku brzy měli začít pozorovat, jak silná bude odezva amerických producentů na kolaps cen ropy z konce minulého roku. Z reakcí těžařských firem přímo v Permianu - epicentru břidlicového boomu - se však zdá, že omezování aktivity může být z jejich strany ve finále menší, než se původně čekalo. Nakonec, opětovný růst cen tomu nahrává.