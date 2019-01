Brexit: Klíčové hlasování (15.1.) se blíží, podpora parlamentu dojednané podobě dohody je stále nejistá

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

V následujících dvou týdnech se pravděpodobně rozhodne o způsobu, jakým Spojené království vystoupí z Evropské unie . Britský parlament již schválil dokument o vystoupení z EU, který datum stanovil na 29. 3. 2019. Hlavním tématem je nyní otázka, zda vystoupení proběhne bez dohody s EU či s dohodou, kterou dojednala premiérka Theresa Mayová. O této dohodě bude britský parlament hlasovat pravděpodobně v úterý 15.1. Pro dohodu zatím není patrná většina v parlamentu. Dohoda musí být případně schválena do 21. 1., aby se jí březnový brexit řídil. Nebude-li do tohoto data dohoda schválena či nedojde-li k mimořádnému kroku (např. rozhodnutí britské vlády a parlamentu, že požádá EU o odklad vystoupení), potom Spojené království vystoupí z EU k 29. 3. bez dohody. V takovém případě by Spojené království alespoň zpočátku mělo obchodní vztahy s EU upravené pouze dle obecných regulí jako s jakoukoli jinou zemí, tedy i s možnými cly.