Petříček (MZV): Není jasné jestli, kdy a v jaké podobě bude vypsán tendr na nové bloky JE

Ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že není jasné v jaké podobě, jestli a kdy bude vypsán tendr na nové jaderné bloky. Ve světě se málokdy podařilo dostavět jaderné bloky v termínu a podle rozpočtu.

Pokud by měl ČEZ sám bez jakýchkoli státních záruk stavět nové jaderné elektrárny, bylo by to investory, negativní. Pravděpodobně by došlo k zrušení dividend a nárůstu zadlužení. Termín na rozhodnutí o nových jaderných blocích se několikrát posunul a nyní žádný není. Připomínáme, že největší náklady by se v souvislosti s novými jadernými jednotkami daly čekat za cca 10 let. Očekáváme, že diskuse o dostavbě jádra bude pokračovat. Zprávu považujeme za neutrální.