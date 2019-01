Ranní glosa: Česká ekonomika překvapivě odolává německému “propadáku”

Poslední série českých makročísel ukazuje, že česká ekonomika i na konci uplynulého roku zůstávala odolná vůči rostoucímu napětí na globálních trzích. Především pokračující růst průmyslu , který v listopadu reálně meziměsíčně přidal skoro další procento, ostře kontrastuje s výrazným propadem výroby u našich německých sousedů. Ještě důležitější jsou přetrvávající slušné úrovně nových průmyslových objednávek, především těch domácích, které rostou skoro o 10 %. Je vidět, že ekonomika dál jede především na vlně domácí poptávky, která těží z přehřívajícího se trhu práce Míra nezaměstnanosti sice v prosinci sezónně vzrostla na 3,1 %, jednalo se ale i tak o nejlepší prosincové číslo za posledních 23 let - úřady práce evidovaly skoro o 50 tisíc méně nezaměstnaných než loni. I proto čekáme, že bude pokračovat i letos svižný růst mezd (i když o něco málo pomalejší) a měl by udržovat domácí poptávku odolnou vůči zahraničnímu geopolitickému a finančnímu napětí.Relativně pozitivní obrázek by měl doplnit dnes ráno silnější listopadový maloobchod. Celkově česká čísla zatím ukazují na zrychlení české ekonomiky v závěru roku o slušné 1 % (náš poslední nowcast). To ostře kontrastuje s mizernými výsledky průmyslu v Německu, které zvyšují šanci pádu největší evropské ekonomiky do dočasné technické recese - podle našeho německého nowcastu je šance zhruba 25%.I když poslední čísla z Česka vypadají povzbudivě a i komentáře z centrální banky potvrzují naše sázky na růst úrokových sazeb v únoru, slabší růst v eurozóně se pravděpodobně bude dříve nebo později na české ekonomice podepisovat. Proto lehce snižujeme i náš odhad českého růstu (z 2,7 na 2,6 % v tomto roce) a předpokládáme, že si ČNB po únorovém růstu sazeb vybere na delší dobu pauzu.