Zeman: Čína kvůli Huawei chystá odvetu, ohroženy jsou Škoda i PPF

Čína kvůli varování českých úřadů před technologiemi čínské společnosti Huawei chystá vůči Praze odvetná opatření, prohlásil dnes prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov. Takové informace podle něj mají někteří členové vlády. V ohrožení jsou investice automobilky Škody Auto a investiční společnosti PPF v Číně i zhruba 8,5 miliardy korun, které Huawei plánovala investovat do budování 5G sítí v Česku, uvedl prezident.



Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně, prohlásil Zeman. Pro svá tvrzení totiž podle něj nemají šéfové civilní kontrarozvědky a úřadu pro kybernetickou bezpečnost žádné důkazy a svou kampaní vůči Huawei poškodili zájmy českých firem v Číně i chystané investice do digitálních technologií v Česku.



Český prezident více věří vyjádření ředitele německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost, podle něhož varování před Huawei nejsou podložena žádnými důkazy. "Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně," uvedl Zeman na adresu Koudelky a Navrátila.





NÚKIB před Vánocemi veřejně varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Vláda tento týden uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru obou čínských společností, a to podle metodiky, kterou vydal NÚKIB. Zeman dnes řekl, že dává přednost hodnocení německých odborníků na kybernetickou bezpečnost před stanoviskem českého úřadu, a to s ohledem na vyšší profesionalitu, vybavenost a informovanost Němců.BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, ale tajná služba o ní píše v dokumentu týkající se už roku 2013. "Potenciální nebezpečí pro ČR může představovat rostoucí podíl čínských společností Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách," uvedla tehdy BIS. Upozornila na to, že v některých zemích byla Huawei v minulosti vyloučena z účasti na vládních zakázkách či budování sítí pro přenos citlivých informací, neboť bezpečnostní rizika převažují ekonomické úspory, které tyto společnosti nabízí.