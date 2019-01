NIO v prosinci dodala již přes 3 300 elektromobilů

Čínská automobilka NIO pokračuje v expanzi produkce a tedy následně samotných dodávek k zákazníkům elektromobilů ES8. Nicméně po listopadovém 96% skokovém meziměsíčním nárůstu došlo k zmírnění růstu. V prosinci se k řidičům dostalo 3 318 elektromobilů ES8, tedy meziměsíčně „jen“ o 7,4 % více.

NIO začala prvotně předávat zákazníkům dané 7místné SUV loni na konci června. Celkově nakonec loni dodala 11 348 těchto vozů. Výrazně tak překonala svůj cíl, když v období primární emise svých akcií prvotně indikovala dodat letos 9 700 až 10 tisíc vozů.





Šéf a zakladatel automobilky William Li k prodejům mj. uvedl: „Rok 2018 byl pro nás milníkem, jelikož jsme vyrobili a dodali více než 11 000 vozů ES8 a v prosinci 2018 jsme představili naše druhé sériové vozidlo ES6, což je 5místné vysoce výkonné elektrické SUV. Budeme se i nadále zaměřovat na pronikání na trh tím, že poskytneme našim uživatelům vysoce kvalitní produkty a holistické služby a zlepšíme efektivitu našeho vývoje a provozu.“

Již několik let je čínský automobilový trh světově největší. Loni však poprvé za 20 let zaznamenal meziroční pokles prodejů a to o poměrně výrazných 6 %. I tak zde loni prodaných 22,7 milionu aut je jen těžko představitelných. Nicméně i od představitelů „čínské Tesly“, jak je také automobilce NIO přezdíváno, jsou cítit určité obavy. A to přestože nasytit v Číně hlad po elektromobilech, díky i subvencím, potrvá. Finanční ředitel NIO Louis T. Hsieh ve vydané firemní tiskové zprávě mj. uvedl: „I přes celkový náročný automobilový trh a tradiční sezónní nízkou poptávku v prvním čtvrtletí zůstáváme odhodláni rozšiřovat naši prodejní síť a posilovat naši značku, abychom podpořili náš budoucí růst.“

NIO zatím neoznámila cíl prodejů v tomto roce. Lze očekávat, že však bude tlačit na partnerskou státní automobilku JAC, která pro NIO vozy produkuje, aby již letos rozjela výrobu nové továrny na plnou kapacitu. Ta je vyprojektována na 120 tisíc vozů za rok, resp. tedy na 10 tisíc vozů měsíčně. V roce 2020 by navíc měly začít sjíždět elektromobily NIO také z výrobní linky z vlastní továrny, kterou automobilka buduje u Šanghaje. Zde se již bude vyrábět plánovaný dosud nepředstavený sedan ET7.

Akcie NIO (NIO) ve čtvrtek v návaznosti na reportované prodeje zaznamenaly poměrně divoký vývoj. V první hodině seance ztrácely více než 3 %, když poklesly až na 6,41 USD. Následně v polovině seance již naopak přidávaly 1,5 %, nakonec zakončily na "magických" 6,66 USD (+0,45 %).