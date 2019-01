Akcie si držia zisky, CHF je pod tlakom.

Akcie si dnes svoje zisky z posledných dní držia. Na trhoch pokračuje mierny optimizmus, ktorý vyplýva z 1) holubičích vyjadrení viacerých členov FEDu; 2) americko-čínskych rozhovorov o obchodných vzťahoch, ktoré by mohli priniesť zmiernenie napätia. Trhom sa podarilo vyhrabať z červených čísel, do ktorých sa dostali v nočných hodinách po nečakane rýchlom spomalení čínskej inflácie, ktoré je ďalším náznakom spomaľovania čínskej ekonomiky.

Dnešný vývoj hlavných akciových indexov:

Na hlavných menových pároch dnes panuje pokoj. Výnimkou je švajčiarsky frank, ktorý sa popoludní ocitol pod silným tlakom. Vyzerá to na kombináciu lepšej nálady na trhoch, ktorá CHF nepraje a technických faktorov. Na EURCHF padla horná hrana klesajúceho trendového kanála, v ktorom sa pár obchodoval od októbra. Pokiaľ bude pozitívna nálada na trhoch pokračovať, tak môže korekcia na EURCHF pokračovať.

Vývoj EURCHF

Dnes sa ešte bude sledovať ďalšie verejné vystúpenie šéfa FEDu Powella (18:45). Po piatkovom verejnom vystúpení, na ktorom naznačil zmenu kurzu politiky FEDu však pravdepodobne nič nové nepovie.

Zajtra vidíme priestor pre vyššiu volatilitu na dolárových pároch. A to po zverejnení americkej inflácie (14:30; konsenzus: -0,1% m/m pre celkovú a +0,2% pre jadrovú infláciu). Prehovoriť môže aj do celkovej nálady na trhoch. Jej rýchlejší rast by totiž zvýšil tlak na FED aby zvyšoval úrokové sadzby, čo aktuálne trhy nechcú. Čiže bude rýchlejšia než sa čaká, tak by to malo byť pre akcie pozitívne a naopak. V neposlednom rade sa budú sledovať rokovania medzi USA a Čínou ohľadom vzájomného obchodu.