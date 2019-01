ECB nie je znepokojená ani podľa protokolu zo zasadnutia. Na holubičí komentár sa teda ešte čaká.

Dnešný protokol z decembrového zasadnutia ECB poskytol viac detailov ohľadom rozhodovania na jej poslednom zasadnutí, ktoré mimo vyjadrenia, že riziká síce vzrástli, ale bilancia rizík je stále v rovnováhe, veľa noviniek nepriniesla.

Pozrime sa teda na to, ako ECB vnímala vývoj v jednotlivých oblastiach v decembri:

Finančné trhy:

U investorov vzrástli obavy ohľadom budúceho ekonomického vývoja kvôli slabším dátam a kvôli pokračujúcemu geopolitickému napätiu, čo malo za následok prepad akcií a nárast rizikových prirážok

Inflačné očakávania ustupujú, jednak kvôli obavám o vývoj globálnej ekonomiky a zároveň aj kvôli prepadu cien ropy

V eurozóne prispeli k poklesu akcií aj slabšie hospodárske výsledky firiem a znižovanie prognóz budúcich ziskov

Očakávania ohľadom prvého zvýšenia sadzieb ECB sa posunuli na koniec roka

Ekonomika:

V externom prostredí rast ekonomiky spomaľuje, rast globálneho obchodu sa zase po spomalení začína stabilizovať

Rast eurozóny pokračuje v spomalení, faktory podporujúce ekonomiku však stále ostávajú silné. A to predovšetkým vývoj na trhu práce, na ktorom pokračuje kvôli nedostatku pracovnej sily zrýchľovanie rastu miezd. ECB ostáva optimistická aj ohľadom vývoja podnikových investícií. Aj napriek tomu, že by im mala neistota ohľadom globálneho obchodu uškodiť, spotreba domácností, nízke úroky a stále solídne očakávania budúcich ziskov by ich mali podržať

Inflácia spomaľuje, tak jadrová ako aj celková. Hlavnými príčinami sú prepad cien ropy a pokles cien v službách

Vývoj politiky a komunikácie ECB:

Ako bolo povedané v úvode, bilancia rizík sa zhoršila. Celkovo síce ostávajú v rovnováhe, avšak je vyššie riziko, že sa bilancia zhorší ako zlepší. Nové negatívne riziká vyplývajú z vývoja na finančných trhoch a slabších než očakávaných ekonomických dát. Pripojili sa tak ku globálnemu protekcionizmu a problémom viacerých rozvíjajúcich sa ekonomík.

Inflačné tlaky ostávajú aj naďalej utlmené. ECB však naďalej očakáva, že vysoké využitie kapacít a zrýchľovanie rastu miezd vytlačí nahor mzdy.

Výhľad ostáva nezmenený: Sadzby by nemali ísť nahor do leta 2018

Zaujímavé body z diskusie:

Viacero rizík podľa ECB dokonca ustúpilo, menovite riziká ohľadom obchodných vojen, vývoja rozvíjajúcich sa ekonomík a dlhopisových trhov v eurozóne (predovšetkým ohľadom Talianska)

Odzneli aj návrhy, aby ECB komunikovala, že riziká sú viac negatívne ako pozitívne. A to z dvoch dôvodov: a) pokračujúci pokles indikátorov podnikateľskej dôvery, ktorý má potenciál negatívne ovplyvniť investície; b) ECB aj napriek tomu, že už tretíkrát znížila očakávania vývoja ekonomiky z krátkodobého hľadiska, svoje dlhodobé prognózy nemenila, čo v praxi znamená, že počíta s tým, že takmer všetky aktuálne efekty sú dočasné. Pokiaľ by to však nebola pravda, tak by musela znižovať aj dlhodobejšie projekcie.

Hoci sa rast miezd zatiaľ do rastu cien nepremietol tak, ako čakala ECB, jej členovia sú optimisti. Pretože firmy donekonečna nemôžu pri vyšších ziskoch držať svoje marže utlmené.

„Forward guidance“, teda komunikácia ohľadom budúcej politiky sa ukazuje byť podľa členov ECB užitočná. Trhy aj vďaka tomu, že ECB komunikuje zvýšenie sadzieb je závislé na vývoji ekonomiky a inflácie odsunuli očakávania viac do budúcna.

Náš komentár:

ECB teda bola optimistická aj podľa protokolu zo zasadnutia (EURUSD si teda včerajšie zisky pochádzajúce od holubičieho FEDu podržal). Tento optimizmus naďalej ťahá dôvera, že rast miezd vytlačí nahor infláciu. A to aj napriek rastúcim rizikám. Podporné faktory pre ekonomiku by mali podľa ECB prevážiť a zabezpečiť pokračovanie solídneho rastu miezd. Z toho dôvodu ECB nemenila svoju komunikáciu ohľadom prvého možného zvyšovania sadzieb, ku ktorému by malo dôjsť najskôr po lete 2019.

ECB však reflektovala slabšie dáta a výpredaje na trhoch vo forme negatívnejšiemu komentáru k rizikám, ktoré po novom síce ostávajú v rovnováhe, skôr však môžu byť zhoršené ako zlepšené. Toto je stále relatívne jastrabie vyjadrenie (predovšetkým vzhľadom na to, čo sa dialo v ekonomike a predovšetkým na trhoch). Nie všetci členovia ECB sú však s tým OK, niektorí boli toho názoru, že banka by mala povedať, že negatívne riziká prevažujú.

Náš výhľad sa nemení – ECB v dohľadnej príde s viac holubičím komentárom (buď vo forme zhoršenia rizík alebo zmeny komunikácie ohľadom načasovania prvého zvýšenia sadzieb). Niečo už naznačil menší rozkol pri diskusii o rizikách na decembrovom zasadnutí, o ktorom sme sa dozvedeli z dnešného protokolu. Navyše, inflačným prognózam ECB príliš neveríme (keďže odkedy ich zverejňuje, konštantne ich reviduje nadol). V situácii, kedy sú viaceré ukazovatele najhoršie za posledné roky, čo má tendenciu skôr oslabiť ako posilniť inflačné tlaky, to platí dvojnásobne. A keď tento holubičí komentár príde, tak to bude negatívna správa pre euro.