Nejdivočejší segment na trhu začal opět slavit

Oblíbeným tématem investorů a také několika mých komentářů byly v roce 2018 konopné akcie. V jednom ze svých příspěvků jsem v této souvislosti tvrdil, že pokud někdo chce na trhu za každou cenu hledat bublinu, neměl by se zaměřovat ani tak na technologické tituly, ale právě na tento konopný segment trhu. Ne že by na technologiích po velkou část roku 2018 nevládla značně optimistická nálada - poukazoval jsem tu například na to, jak malou část kapitalizace některých technooblíbenců pokrývá jejich schopnost něco skutečně vydělávat. Ale u konopných titulů jsme se nacházeli ještě o několik úrovní jinde, a to se ke konci roku také skutečně projevilo mohutnou korekcí tohoto segmentu. Ale zdá se, že tento příběh nabírá opět zajímavý obrat.



Konopí, tedy přesně řečeno jeho farmaceutické použití, je podle mne slibné odvětví a fandím mu. Ale v něčem se možná podobá bitcoinu (kterému v principu fandím také) – koncept celkově slibný, ale může mu uškodit přílišný zájem spekulantů, kteří nejdříve nafouknou bublinu a pak spálí mosty. Následující graf zase porovnává vývoj akcií společností Canopy Growth, Tilroy (tj. dvou zástupců konopných snů) a akcií Amazonu, Applu a Facebooku. Jak jsem psal, konopné nadšení bylo ještě o několik úrovní jinde než to technologické. Zrovna tak je zřejmé, že konopný segment trhu je záležitostí značně volatilní a adrenalinovou a jak jsem zmínil, podzim přinesl studenou sprchu. Nelze ale hovořit o tom, že by investoři a spekulanti na tento segment trhu úplně zanevřeli, dlouhodobější návratnost je i přes prudkou korekci stále mimořádně vysoko a poslední týdny přináší stabilizaci, či dokonce opětovný růst.





Zdroj: MarketwatchNa CNBC nedávno analytička Vivien Azer tvrdila, že v Kanadě se prodej konopí zadrhává kvůli problematickému „retailovému rámci“, ale mělo by jít jen o přechodný problém. Azer je podle CNBC považována za kapacitu v oboru a vývoj na trhu v Severní Americe vnímá pozitivně. To samé pak platí o akciích Canopy, Tilray a KushCo. Zejména první dvě by podle analytičky měly začít pociťovat expanzi kanadského trhu poté, co tam bylo minulý rok na podzim schváleno rekreační používání marihuany a budou překonány zmíněné zádrhele. Canopy by měla konkrétně zvedat tržby z očekávaných 239 milionů CAD v roce 2019 na 778 milionů CAD v roce 2020.Růst by měla i Tilray, která by mohla těžit i ze spojenectví s firmou Sandoz (dcera Novartisu). Dohromady by měly vyrábět a prodávat „nekouřené a nespalované konopí pro zdravotní účely tam, kde je to zákonem umožněno“. A Tilray se také hodlá spojit síly a s pivním gigantem AB. Analytička připomněla, že v USA je na federální úrovni marihuana stále zakázaná, ale podle Gallupu její legalizaci podporuje 66 % společnosti a již nyní jsou patrné známky uvolnění prostředí.Nyní posílil opětovný nadšený zájem o konopné akcie Piper Jaffray, jehož analytik Michael Lavery říká, že Tilray a Canopy Growth mají před sebou atraktivní růst – díky přechodu lidí od ilegálního k legálnímu používání konopí, díky jeho využití ve zdravotnictví a v neposlední řadě díky novým produktům, které v sobě budou obsahovat výtažky z konopí. Odhaduje, že dlouhodobě má trh s konopím hodnotu kolem 250 – 500 miliard dolarů ročně a již nyní asi 25 zemí uvažuje o jeho legalizaci.Při vší chvále je ale stále dobré mít na paměti, že tu většinou hovoříme o společnostech, které jsou na počátku svého životního cyklu. Těžce proto prodělávají, někdy už na úrovni provozního toku hotovosti, o volném cash flow (tedy o tom, co zbude po investicích) nemluvě. Nedávno jsem tu psal třeba o tom, jak masivně by se muselo zlepšit hospodaření Netflixu, aby jeho budoucí čísla ospravedlnila současnou kapitalizaci. Ovšem ve srovnání s konopnými firmami je Netflix jen růstovým piknikem. To ovšem nejdivočejšímu segmentu na trhu nebrání v rozjíždění dalšího kola oslav:Zdroj: Marijuanaindex