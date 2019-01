ECB by mohla jednat o nových levných úvěrech pro komerční banky

Evropská centrální banka (ECB) by v příštích měsících mohla diskutovat o podpoře ekonomiky prostřednictvím nového programu levných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky. Vyplývá to ze zápisu z prosincového zasedání, který dnes ECB zveřejnila.



Pětiletý hospodářský růst eurozóny v poslední době výrazně ztrácí na tempu. Slábnoucí poptávka v Číně má negativní vliv na ekonomiku Německa, které je největším exportérem v eurozóně. Francie a Itálie se pak potýkají s hospodářskými důsledky domácích politických problémů, upozorňuje agentura Reuters.





Tento vývoj komplikuje plány ECB na opuštění mimořádně uvolněné měnové politiky, pomocí které banka již řadu let podporuje hospodářský růst i inflaci v eurozóně. ECB na prosincovém zasedání ohlásila ukončení programu nákupů dluhopisů , zopakovala však, že její úrokové sazby by měly přinejmenším do letošního léta zůstat na rekordních minimech.Zápis ze zasedání bankovní rady navíc ukázal, že někteří představitelé ECB vyzvali k diskusi o novém programu levných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky "Bylo zdůrazněno, že situace zůstává křehká a nejistá, protože rizika by mohla rychle získat na významu a mohly by se objevit nové nejistoty," píše se rovněž v zápisu.