Optimistický týden? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 7. 1. 2019

Akciové indexy se v uplynulých dnech i nadále vzpamatovávaly z výprodejů na konci minulého roku a komentátoři už neskloňují medvědí trh tak často jako v prosinci. Relativně dlouhá a hluboká korekce pročistila vzduch a ve svém závěru poskytnula možnosti nákupů na více než ročních minimech. Investoři ale pravděpodobně nebudou s nákupy spěchat. Příčinou by mohly být nedořešené záležitosti prezidenta Trumpa. Státní zaměstnanci jsou skrz spor o mexický "plot" stále na dovolené a někteří analytici už začínají varovat před krátkodobými dopady na domácí ekonomiku. Jednání s Čínou ohledně cel se také vleče, a pokud se dohody nepodaří dosáhnout do března, dopady by v kombinaci se stále možným tvrdým Brexitem mohly být velmi výrazně negativní pro celou globální ekonomiku. Určitá opatrnost s dalšími nákupy na akciových trzích je tak určitě namístě.

Pozornost by se naopak mohla upřít na americké dluhopisy. Guvernér americké centrální banky začíná pomalu sundávat nohu z plynu utahování měnové politiky a další růst úrokových sazeb vidí pro letošní rok opatrněji. Americké dluhopisy by tak mohly znovu nabrat na atraktivitě.

Akciové trhy v Evropě a Asii v minulém týdnu spíše kopírovaly vývoj v USA. Evropský trh mírně ovlivňují zhoršené výhledy ekonomického růstu v eurozóně, které spadly na čerstvá minima. Příkladně výhledy růstu Německa jsou nyní nižší, než Francie a Itálie. Experti očekávají růst HDP v eurozóně v roce 2019 "pouze" necelých 1,6 procenta - což je o 0,4 procenta méně, než odhadovali loni v březnu, kdy byly odhady nejoptimističtější.

Pokud bychom však měli celkově zhodnotit minulý týden, vyzněl spíše mírně optimisticky. Akciové indexy zahladily nejhorší ztráty a výhled do příštího týdne zůstává opatrně pozitivní.

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 7. 1. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

4. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 004,21 1 046 1 045 ↑ 4,18 1 000 - 1 097 5 1 Dow Jones (US) 23 433,16 24 196 23 935 ↑ 3,25 22 100 - 26 703 5 1 NASDAQ Comp.(US) 6 738,86 7 151 7 043 ↑ 6,12 6 900 - 7 721 6 0 FTSE 100 (VB) 6 837,42 7 082 7 050 ↑ 3,57 6 600 - 7 600 5 1 DAX (Něm.) 10 767,69 11 455 11 350 ↑ 6,38 11 000 - 12 000 6 0 Nikkei 225 (Jap.) 19 561,96 20 598 20 075 ↑ 5,29 19 000 - 22 935 5 1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

4. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 004,21 1 043 1 060 ↑ 3,88 950 - 1 119 4 2 Dow Jones (US) 23 433,16 24 244 23 500 ↑ 3,46 22 000 - 27 000 3 3 NASDAQ Comp.(US) 6 738,86 7 061 6 885 ↑ 4,78 6 500 - 7 800 4 2 FTSE 100 (VB) 6 837,42 7 034 7 113 ↑ 2,88 6 000 - 7 800 4 2 DAX (Něm.) 10 767,69 11 577 11 585 ↑ 7,52 10 700 - 12 250 5 1 Nikkei 225 (Jap.) 19 561,96 21 027 20 500 ↑ 7,49 19 000 - 23 500 4 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers