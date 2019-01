Amazon: Unikly pikantní detaily z rozvodu nejbohatšího muže světa

Rozvod majitele Amazonu Jeffa Bezose s manželkou MacKenzie podle všeho bude nejdražší v dějinách. Pár, který se bral před 25 lety, totiž nemá předmanželskou smlouvu a podle všeho tak MacKenzie Bezosová dostane polovinu rodinného jmění - přibližně 70 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun)! Za rozpadem vztahu stojí milenka, se kterou se Bezos vídá už řadu měsíců.

Bezos, jehož majetek experti odhadují na 140 miliard dolarů, má románek s bývalou televizní moderátorkou Lauren Sanchezovou, která je sama vdaná.

Podle časopisu National Enquirer má Bezos se Sanchezovou pletky už skoro tři čtvrtě roku. S milenkou se údajně vídal před provalením aféry velmi často, i několikrát týdně. Svým soukromým tryskáčem ji vozil na exotické dovolené a posílal jí selfíčka, která jsou podle magazínu tak chlípná, "že je není možné otisknout".

Enquirer Bezose sledoval několik měsíců a nachytal ho se Sanchezovou v luxusních limuzínách, při letech helikoptérou, na romantických procházkách či večeřích a inkognito v pětihvězdičkových hotelech, vypočítává britský Daily Mail.

Pokud se Jeff a MacKenzie Bezosovi nakonec opravdu rozvedou, podle platných zákonů má žena, s níž má majitel Amazonu čtyři děti (tři vlastní a jedno adoptované), nárok na půlku rodiného jmění, tedy přibližně 70 miliard dolarů.

V tom případě by Jeff Bezos přišel o titul nejbohatšího muže planety, jeho žena by se naopak stala nejbohatší ženou a sesadila by tak z trůnu majitelku kosmetického gigantu L'Oreal Françoise Bettencourt Meyersovou, jejíž jmění se odhaduje na 46,5 miliardy dolarů (něco málo přes bilion korun).