Deset investičních bodů pro letošní rok

Investor Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management na stránkách The Wealth of Common Sense přiznává, že „nemá ani ponětí, co se v roce 2019 stane v politice, ekonomice a na trzích“. To ale podle něj nemá nikdo. Téměř jistý si ovšem je následujícími deseti věcmi.



Za prvé, emoce investorů budou v roce 2019 ovlivňovat zkušenosti z roku 2018. To znamená, že se budou kvůli ztrátám z loňského roku držet stranou. „Brutální čtvrté čtvrtletí máme v čerstvé paměti, ale ti, kdo prošli minulým rokem bez větších ztrát, mohou naopak trpět příliš vysokou sebedůvěrou, jiní zase budou sázet na to, že po roce ztrát přijde rok se zajímavými zisky.





Za druhé, některé události letošního roku nebudou dávat vůbec žádný smysl a některé investory zaskočí úplně nepřipravené. Může to být geopolitika, iracionální pohyby trhu, pády některých akcií či prudké posílení jiných. „Naučil jsem se, že téměř vždy mě trhy něčím překvapí. Umění je v tom, nenechat se překvapit tím, že jsem zase překvapený,“ píše Carlson.Za třetí, akcie si v roce 2018 prošly těžkým obdobím a to vede investory k pocitu, že je třeba něco dělat. Bývá tomu tak vždy v době, kdy trh prochází prudkými pohyby. Nějaká akce nám dává pocit, že máme nad situací kontrolu, že jsme vzali události do vlastních rukou. Jenže právě v takových časech se cení zejména trpělivost.Za čtvrté, někteří lidé zbohatnou více než vy (nebo to o sobě budou tvrdit). Hamižnost (stejně jako strach) může investory donutit k chybám, ale nejhorší je v tomto ohledu závist. Pokud vidíme, že naši kolegové vydělávají více a rychleji, může to v nás vyvolávat různé emoce a na ty je třeba si dávat pozor.Za páté, celková alokace aktiv bude mít na vaše investiční výsledky pravděpodobně větší vliv než výběr konkrétních titulů. Ten je sice zajímavější, ale pokud vyberete výbornou akcii v mizerném sektoru či zemi, vašim výsledkům to moc nepomůže. Úvahy o celkové alokaci aktiv nejsou sice podle Carlsona tak sexy jako výběr konkrétních titulů, ale tyto úvahy „budou téměř vždy tím nejdůležitějším investičním rozhodnutím“.Za šesté, nejlepší investicí bude pravděpodobně zvýšení vašich úspor. Nad ekonomickým růstem nebo třeba chováním dalších investorů nemáme žádnou kontrolu, ale nad našimi úsporami ano. Jde opět o nudnou radu, ale pokud se někdo bojí budoucí nižší návratnosti, to nejlepší, co může udělat, je zvýšit své úspory.Za sedmé, můžeme očekávat mnoho řečí o tom, že někdo správně předpovídal, co se přesně stane. Mnoho lidí již nějakou dobu predikovalo prudký propad cen akcií a řada z nich nám to bude připomínat. Jenže takovým lidem se můžete s klidem vyhnout, protože většinou přehánějí, co se týče svých výsledků a schopností predikovat budoucnost.Za osmé, objeví se zase nějaká akcie fond či strategie, které zajistí vysoké zisky, a vy budete litovat, že jste je neobjevili sami. „Je zábavné snít o tom, že jste vyhráli v loterii, ale dokonalé portfolio, které v dané době přineslo nejvyšší zisky, bude vždy známo až ze zpětného pohledu,“ píše Carlson.Za deváté, ani letos nepůjde rozlišit, nakolik se na investičních výsledcích určité osoby podílely její vlastní schopnosti a nakolik štěstí. Ti, kteří mají dobrou strategii, si v delším období povedou lépe, ale v rámci jednoho roku nepoznáme nic.Za desáté, diverzifikace bude považována za hloupý nápad a nejvíce tomu tak bude v extrémních situacích na trhu. Jenže diverzifikace je pro trpělivé a vyžaduje ignorování krátkodobých pohybů trhu.Zdroj: The Wealth of Common Sense