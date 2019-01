ČNB: Rusnok očekává dvě zvýšení sazeb

Ve včerejším rozhovoru pro Ekonom řekl guvernér Jiří Rusnok, že v letošním roce to při očekávaném vývoji kurzu vypadá na dvě zvýšení sazeb.



To částečně jde proti prognóze ČNB, podle které ČNB letos ponechá sazby beze změny. Na druhou stranu v tuto chvíli pracuje ČNB na nové prognóze a vzhledem k tomu, že koruna je stále oproti prognóze slabší (ČNB má v prognóze 25,10 pro první čtvrtletí), může jít nová prognóza ve směru zvýšení sazeb.



My v tuto chvíli neměníme naší prognózu, že ČNB letos zvýší sazby jednou. Očekáváme srpen, což je ale nicméně podmíněno návratem koruny na posilující trend. Pokud by koruna zůstala slabá (viz náš alternativní scénář), mohla by letos ČNB přistoupit dokonce ke trojímu zvýšení sazeb.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny