EMU: Míra nezaměstnanosti 7,9 %

Příznivá zpráva přišla včera od Eurostatu, podle které v listopadu klesla míra nezaměstnanosti o desetinku na 7,9 %. Což se dá brát jako příznivé číslo a po delší době i vcelku optimistická zpráva. Jde o nejnižší mír u nezaměstnanosti v eurozóně od roku 2008.



Pesimista by řekl, že se míra nezaměstnanosti za ekonomickou aktivitou zpožďuje a to o zhruba půl roku,

proto zpomalení růstu v eurozóně z druhé poloviny loňského roku v datech stále ještě není.



I tak ale beru tato včerejší data příznivě s tím, že s eurozónou to tak hrozné není. Jen je v tuhle chvíli potřeba, aby se zklidnila situace kolem rizik (u Itálie se to již stalo, u obchodních válek se to snad stane brzy). A aby co nejvíce ekonomů toužících po publicitě přestalo psát, že recese se blíží...

Jiří Polanský, analytik České spořitelny