Slabý růst jádrových cen zastavil v prosinci vzestup inflace (Komentář)

Ceny v Česku v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Největší zásluhu na tom měly ceny potravin, které výrazně korigovaly svůj listopadový pokles. Navíc na ně působí tradiční zimní sezónnost, protože se zvyšují ceny čerstvých potravin. Celkové zdražování nezvrátily ani padající ceny ropy, které stlačily ceny pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích ani jádrové ceny, které podle našeho předběžného výpočtu meziměsíčně mírně ztratily. Ceny služeb se meziměsíčně zvýšily o 0,2 %. Je tedy vidět, že mzdový růst má stále co říct do vývoje cen.

Meziroční inflace v prosinci zůstala na 2 %. Ve srovnání s předchozím rokem pozorujeme výrazný propad cen pohonných hmot a malé zrychlení inflace cen potravin. Jádrová inflace sice o desetinu procentního bodu zvolnila, stále se ale podle našeho výpočtu drží vysoko na 2,5 %.



V prosinci inflace zůstala beze změny. Od ledna však očekáváme, že předvede výrazný sprint. Na začátku roku totiž dojde ke změně ceníku distributorů elektřiny. Ti na letošní rok bohužel nakoupili na burze elektřinu mnohem dráž než na loňský rok. Navíc se zvyšuje i poplatek za distribuci elektřiny. I v letošním roce bude pokračovat rychlé zvyšování mezd. Podnikům tak porostou náklady. Část rostoucích nákladů pravděpodobně podnikatelé znovu vezmou na sebe, nicméně velkou část polštáře, který v ziskových maržích měli, již spotřebovali. Zbytek budou muset promítnout do cen. Vzhledem k nízké statistické základně a zmíněným faktorům by se inflace v prvním čtvrtletí měla dostat nad 2,5 %. To spolu se silným růstem mezd podle nás vyvolá reakci ČNB. Ta velmi pravděpodobně zvýší sazby na svém únorovém zasedání. Nicméně v únoru by se zvyšování sazeb nemělo zastavit, očekáváme, že letos dojde celkově ke třem zvýšením sazeb.