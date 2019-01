Spotřebitelské ceny v prosinci: Vzestup jádrové inflace

Závěr loňského roku přinesl levnější benzín a dražší potraviny. Vliv těchto dvou faktorů se téměř kompenzoval a inflace tak zůstala stabilní. Index spotřebitelských cen se v prosinci meziměsíčně zvýšil o 0,1 procenta, meziroční inflace setrvala na 2,0 procentech.

Ceny potravin se zvýšily o 1,2 procenta a to především kvůli zdražení zeleniny o 11,9 procenta a ovoce o 6,0 procent. V cenách potravin se bude postupně promítat loňská nízká sklizeň základních zemědělských plodin. Ceny potravin nejspíše budou dominantním inflačním faktorem v letošním roce.



Opačným směrem působí ceny pohonných hmot, které v prosinci klesly o 3,6 procenta. Důvodem jsou především klesající ceny ropy. Zatímco průměrná cen severomořského Brentu přesahovala v říjnu hranici 80 dolarů za barel, v průběhu prosince klesal až k 50 dolarům za barel.



Zatímco celková inflace dosahuje přesně hodnoty 2procentního inflačního cíle, jádrová inflace postupně vzlíná a v prosinci již činila 2,5 procenta. Na její vzestup tlačí růst ekonomiky, resp. situace na trhu práce, která vyústila do rychlého růstu mezd. Letos sice tempo růstu ekonomiky zvolní, na inflaci však bude doléhat se zpožděním předchozí rychlý růst ekonomiky. Proto by měla jádrová inflace dále zvolna stoupat. Nicméně letošní inflaci již měnová politika neovlivní a její úsilí by mělo směřovat na inflaci za 12-18 měsíců, kdy by již měla být jádrová i celková inflace opět poblíž inflačního cíle.

David Marek

hlavní ekonom, Deloitte ČR