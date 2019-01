Petr Dufek: Inflace opět na cíli

Inflace finanční trhy nepřekvapila ani v prosinci, když setrvala na úrovni dvou procent. Zaostává však výrazně za nejnovější prognózou ČNB, která předpokládala, že v závěru roku porostou spotřebitelské ceny o 2,5 %.



Růst spotřebitelských cen v prosinci podporovaly především sezónně dražší potraviny, nicméně jejich vliv z části kompenzoval krátkodobě zlevněný alkohol a vedle něj i pohonné hmoty. Oproti listopadu se tak ceny zvýšily jen o 0,1 %.



V meziročním vyjádření inflace zůstala stejně jako v listopadu na úrovni dvou procent. I nadále platí, že polovinu inflace tvoří – podle očekávání – zvyšující se náklady na bydlení. Jde tedy především o stále dražší energie, zvyšující se nájemné zrcadlící rostoucí ceny nemovitostí. Naproti tomu růst cen potravin se oproti roku 2017 v podstatě zastavil.





Nejenom za bydlení si lidé připlácejí a budou i nadále připlácet stále více. Jsou to i další služby, které budou inflaci ve stále větší míře „řídit“ i v roce letošním. Ceny služeb totiž nereagují pouze na zvýšenou poptávku, jako je tomu například u hotelů a restaurací, ale reflektují i zvyšující se mzdové náklady. Vzhledem ke stále přetrvávajícímu napětí na trhu práce lze přitom předpokládat, že ani v letošním roce tento tlak nepoleví.Předpokládáme, že v roce 2019 se bude inflace pohybovat lehce nad cílem ČNB . Teprve v závěru roku by se měla opět vrátit k dvouprocentní hranici. Hodně o dalším vývoji inflace však napoví až její lednový výsledek. Ukáže se totiž, o kolik se znovu zvýší nájmy, ceny elektřiny plynu a vůbec všech důležitých nákladů spojených s bydlením. I rok 2019 tak bude nepochybně rokem dražšího bydlení I když inflace zaostala za prognózou ČNB – a to nikoliv jen symbolicky – je stále pravděpodobné, že centrální banka přistoupí v únoru k dalšímu zvýšení úrokových sazeb . Podporovat ji v tomto kroku bude i koruna , která sice mírně v úvodu roku posílila, nicméně k prognózovaným úrovním má stále ještě daleko. Jediné, co by mohlo ČNB od zvýšení sazeb odradit, respektive jej odsunout, jsou především negativní zprávy z německé ekonomiky balancující na hranici recese.