V Německu se stávkuje. Letiště zrušila některé spoje do Prahy

V Německu stávkuje bezpečnostní personál - letiště v Kolíně nad Rýnem/Bonnu, Stuttgartu a Düsseldorfu kvůli tomu ruší stovky letů. Zrušené lety se dotkly i několika spojů s Prahou.

Tři důležitá německá letiště zrušila od půlnoci už desítky letů, během dne ale ještě další stovky přibudou. Celkem by mělo být zrušeno až 600 letů, z nichž některé se týkají i spojů s Prahou. Cestujícím, kterým letiště let nezrušila, mají počítat se zpožděním a zároveň by měli dorazit s předstihem.

Protest bezpečnostního personálu potrvá celý den a dotkne se zhruba 110 tisíc cestujících. Mezi zrušené lety do Česka patří například spoj z Düsseldorfu v 7:00 nebo z Kolína nad Rýnem/Bonnu ve 12:20.

Čtvrteční stávka navazuje na protest z pondělka, kdy bezpečnostní personál přerušil práci na čtyři hodiny na dvou berlínských letištích. Letiště kvůli tomu zrušila přibližně 35 letů.