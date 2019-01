Holubičí komentáře z Fedu vytlačily eurodolar výše

Volatilita na eurodolaru se po čase konečně zvýšila a může za to záplava holubičích komentářů z Fedu. Byli to jednak členové vedení Fedu Evans, Rosengren, Bullard a Bostic a jednak zápis z posledního jednání FOMC, jež vyvolali dojem, že s utahováním měnové politiky je v USA v tomto cyklu konec. Dnes má navíc promluvit i samotný šéf Fedu Powell a jeho pravá ruka Glarida. Při absenci dat (ta nejsou s ohledem na uzavírku vlády zveřejňována) mohou další holubičí komentáře posunout eurodolar ještě výše.Holubičí rétorika lehce potrápila i polský zlotý. Ze včerejšího zasedání NBP totiž vyplynulo, že oficiální úrokové sazby se v Polsku nemusí měnit až do roku 2022. Alespoň v tomto duchu promluvil guvernér Glapinsky. Těžko říci co bude v roce 2022, ale pravdou je, že Glapinského proroctví o stabilitě sazeb se dosud naplňují.