Nabídka mědi poroste, poptávka po ní ale ještě rychleji

Světová spotřeba rafinované mědi bude v následujících letech podle Fitch Solutions růst stálým tempem. Pohánět by ji měla poptávka energetického průmyslu, rostoucí výroba elektromobilů a pozitivní výhled růstu světové ekonomiky.

Růst poptávky po mědi vzroste z 23,6 mil. tun v roce 2018 na 29,8 mil. tun v roce 2027 při ročním růstu 2,6 %. Fitch varuje, že tak světový trh s mědí bude krátkodobě čelit převisu poptávky nad nabídkou. Světová spotřeba, kterou umocňuje čínský sektor energetiky a infrastruktury a rostoucí produkce elektromobilů, bude dále převyšovat nad růstem nabídky.

Podle Mezinárodní skupiny pro studium mědi (ICSG) by mohla těžební kapacita mědi růst v průměru o 2,2 % ročně až do roku 2021, přičemž 90 % nárůstu kapacity by mělo nastat v letech 2020 a 2021. ICSG očekává, že 31 % růstu světové těžební kapacity mědi bude pocházet z navýšení kapacity dolů současně v provozu, 56 % z dolů, které se vyvíjejí, a 13 % z projektů, které jsou ve fázi studie proveditelnosti. Skupina dále uvádí, že dochází k nárůstu zájmu o průzkum mědi na mořském dně. Aktuálně jsou projekty ve fázi hodnocení a první z nich by měl začít ještě letos.

U globální poptávky po rafinované mědi Fitch odhaduje, že převýší produkci a trh bude v několika dalších letech v deficitu. Předpokládá, že světová bilance rafinované mědi zaregistruje deficit 247 tis. tun v roce 2018 a v deficitu zůstane až do roku 2021. Z dlouhodobého hlediska ale Fitch předvídá, že se globální schodek bude snižovat, dokud nedosáhne převisu nabídky nad poptávkou. Ten nastane poté, co producenti mědi budou investovat do nových projektů a nárůstu výstupu.

Roční kapacita měděných hutí by měla podle ICSG růst v průměru o 3,5 % za rok. Nárůst kapacity tavení mědi souvisí s čínskými zahraničními investicemi, zejména v Africe a Jižní Americe. Čína tak pokračuje v rozšiřování kapacity měděných hutí, ale pomaleji než dříve. Čínské kapacity se mezi lety 2000 a 2017 více než zčtyřnásobily a čeká se, že do roku 2021 budou růst o další 3 %, což představuje 68 % očekávaného světového růstu kapacity tavení mědi mezi lety 2018 – 2021.

Mimo Čínu se do roku 2021 plánují nové měděné huti v Chile, Demokratické republice Kongo, Indonésii a Mongolsku a rozšíření závodů v Indii, Íránu a Polsku. V Chile prošly hutě modernizací, aby splňovaly nové emisní standardy, které nabyly účinnosti v prosinci 2018.

Zdroj: MiningWeekly, Mining.com