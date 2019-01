Menší sportovní oddíly živoří. Řadě z nich hrozí, že zaniknou.

Zhruba třetina sportovních klubů a jednot v Česku nedostane v tomto roce od ministerstva školství peníze na údržbu a provoz. A to může znamenat i konec některých z nich. Děti z vesnic totiž často odcházejí kvůli lepším podmínkám sportovat do větších měst. Vesnické kluby pak mají málo členů a nedosáhnou na dotace. Podle ministerstva školství by se to mohlo změnit, kdyby obce začaly dávat do sportu více vlastních peněz. Nejméně 12 dětí musí mít každý sportovní klub nebo tělovýchovná jednota, které chtějí od ministerstva školství peníze na údržbu a provoz sportovišť. Zhruba 2400 klubů ale tolik dětí nemá. "Provoz a údržba sportovišť na malých obcích a i na těch velkých v podstatě, je alfa a omega dnešního konání, protože kluby nemají, musejí potom sahat na příspěvky od rodičů a to si myslím, že patří té vlastní činnosti," uvedl Ladislav Malý z České unie sportu. Sportovních klubů a jednot je v Česku zhruba 7 300. Podle čísel České unie sportu jich 1200 nemá ani jedno dítě a stejný počet jich má méně než 12. Peníze z programu Můj klub tak letos nedostanou.

Špatný stav zázemí podle sportovních klubů často odrazuje rodiče. Ti pak pro sportování dětí volí raději větší města. Klubům především z vesnic pak dětí chybí a tím pádem i peníze na provoz a údržbu.

"Víme, že potřebujeme začít vybudováním zázemí, ale na to nemáme prostředky. Lidský potenciál zatím máme, ale postupem času začínají být všichni otrávení z toho, že se nic neděje," uvedl TJ Sokol Vonoklasy.

Průměrné staří českých sportovišť je 48 let. Především malé kluby musejí často fungovat v provizorních prostorách. Jako šatny slouží například stavební buňky. V zimě je nákladné vytápění nezateplených hal, které tak musejí omezovat provoz





"Toto pravidlo považujme za diskriminační vůči malým klubům, což jsou zejména ty vesnické, na dotace by si měl sáhnout každý," řekl Lukáš Bartoň z Pirátů.

"Prakticky v celé Evropě je provoz sportovních zařízení podporován z místní, tedy obecní úrovně. Nemáme typizované stavby ani regulované ceny sportovních zařízení, proto nedává smysl z centrální úrovně stanovit normativní podporu. Chceme zejména investovat do rekonstrukcí, oprav a výstavby," řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

"Mělo by tady dojít k nejakému propojení obcí a těch sportovních klubů, aby třeba využívání tělocvičen a sportovních zařízení, které patří školám, mohla využívat veřejnost a opačně aby v rámci tělocviku ty děti mohly navštěvovat klubové hřiště," popsal Jakub Janda z ODS.

V roce 2020 by měla dotace do sportu začít rozdělovat národní sportovní agentura, která by agendu převzala od Ministerstva školství. O penězích bude rozhodovat osm desítek odborníků.