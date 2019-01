Goldman sází na Netflix a Expedii

Goldman Sachs se domnívá, že po prudkém propadu cen akcií Netflixu je tento titul jedním z nejatraktivnějších v oblasti internetu. Poukázat bych na to dneska chtěl krátce zejména proto, že minulý týden jsem se této firma a akcii také trochu věnoval a dospěl jsem k trochu jinému závěru. A chtěl bych také krátce psát o dalším z čerstvých tipů od Goldmanů – akciích společnosti Expedia.



Banka nastavila cílovou cenu akcií Netflixu na rovných 400 dolarů a analytici tvrdí, že titul patří mezi ty, u kterých jsou nejvíce přesvědčeni o budoucích ziscích. Důvod by měl být v tom, že Netflix díky svým investicím do obsahu, technologií a distribuce dokáže zvyšovat počty předplatitelů „výrazně nad tím, co říká konsenzus pro USA i mezinárodní trh“. Firma by ale také podle GS měla dál prodělávat, a tudíž by se podle Goldmanů měla v následujících třech letech pravděpodobně obrátit k dluhopisovým investorům pro další peníze. Pozitivní volný tok hotovosti (tedy to, co firmě zbude po investicích) by měla začít generovat v roce 2022.





Čímž se přímo dostáváme k tématu, o kterém jsem hovořil minulý týden: Na jednu stranu je pochopitelné, že u podobné firmy se pozornost investorů zaměřuje na počet uživatelů a radost přichází vždy, když tyto počty rostou rychleji, než se čekalo. Pokud ale udělám několik hrubých kalkulací, stále se mi i přes korekci ceny akcie nerýmuje pár základních věcí: Na ospravedlnění současné kapitalizace by stále musela začít vydělávat velké peníze, které by implikovaly dost vysokou návratnost kapitálu. Jenže udržet takovou návratnost (když už by jí Netflix dosáhl) lze dlouhodobě pouze v případech, kdy firma disponuje nějakou silnou bariérou vstupu a udržitelnou konkurenční výhodou. A tu zde nevidím, naopak vnímám, že firma je poněkud finančně vyčerpaná – pro detaily viz článek z minulého týdne.Goldmanům se také líbí „cestovka“ Expedia . Mimo jiné proto, že investoři se podle banky stahují z růstových titulů a nacházejí zalíbení v hodnotových sázkách (viz i má včerejší úvaha o „zatracených“ hodnotových akciích z indexu DJIA , viz níže). Právě takovou sázkou by Expedia měla být kvůli tomu, jak moc korigovala cena a valuace jejích akcií . Cílovou cenu analytici zvýšili ze 125 dolarů na 140 dolarů



O jaké společnosti tu hovoříme, hodně napoví následující tabulka: Celkem prudký růst tržeb, ovšem zhoršující se marže. Provozní zisky, provozní tok hotovosti i volný tok hotovosti ale i přesto rostou, za posledních 12 měsíců se dostaly na 1,15 miliardy dolarů.









Poměr kapitalizace k volnému toku hotovosti se zde pohybuje na hodnotě 15, PE kolem 17, PBV je na 3,9. Třeba ve srovnání s onou (údajnou) hodnotou z DJIA to nejsou našponované násobky, ale obecně bych jim nepřikládal zase tak velkou důležitost. Důležité je, kolik by firma měla generovat hotovosti v budoucnu a jaká je současná hodnota tohoto toku hotovosti.