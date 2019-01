JPMorgan: Problém obchodní války USA s Čínou jen tak nezmizí, bude tu celý tento rok

Analytici americké J.P:Morgan AM míní, že započatá jednání o americko-čínských obchodních vztazích nebudou mít žádné podstatnější "rychlé" řešení a celá problematika bude přítomna po delší dobu, možná v horizontu celého letošního roku. Navíc by případná dohoda musela být extrémně dalekosáhlá, aby si trhy mohly plně oddechnout. V tomto jsou analytici banky poněkud skeptičtí. Mimo jiné také proto, že kroky, které vedly k rozpoutání obchodní války jsou spíše politického rázu, když vycházejí z předvolebních slibů prezidenta Trumpa shrnutých do sloganu "America at first". Tento příslib či politický přístup má zjevně stále poměrně velkou podporu a nemalý potenciál také pro blížící se volby pro druhé Trumpovo volební působení.