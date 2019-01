Jaký byl prosinec v kryptoměnách?

Prosinec byl pro kryptoměny velmi turbulentní měsíc a zejména jeho první polovina rozhodně nebyla pro investory příjemná, jelikož Bitcoin dosáhl nového letošního dna 3200 USD, což vzbudilo masivní vlnu kapitulace a skepse mezi drobnými investory, kteří byli najednou ochotní prodávat v masivní ztrátě kvůli obavám, že Bitcoin klesne zpátky na tisíc dolarů. To se nestalo a my vstupujeme do nového roku s velmi optimistickým trhem, který je vhodný pro vstup nových investorů.

Vzestup Etherea

Ethereum zažilo půlrok plný pesimismu a pádů ceny, za což můžou převážně pochyby ohledně jeho vývoje a vzestup řady jeho konkurentů, kteří si vesměs stanovili jednoduchý cíl svého projektu – „zničit Ethereum“, přičemž nejvýznamější z těchto projektů jsou EOS a ADA, které se snaží Ethereu konkurovat dvěma různými způsoby. ADA se zaměřuje na velmi pečlivý vývoj založený na vědeckém přístupu k vývoji s důrazem na důkladné peer review všech komponentů, což je reakce na způsob vývoje Etherea, který se dá označit za přinejmenším chaotický. EOS se na druhou stranu snaží řešit problém škálovatelnosti vyšší mírou centralizace a podstatně lepším uživatelským komfortem, navíc projekt v ICO fázi vybral 4 miliardy dolarů, tudíž má prakticky neomezené zdroje.

Tento stav dlouhé skepse k budoucnosti Etherea byl však v posledních dvou týdnech prolomen zprávami ohledně forku na verzi “Ethereum 2.0”, který by měl být prvním krokem k vyřešení škálovatelnosti Etherea, které zatím není schopno zvládat více než 25 transakcí za vteřinu. Zároveň fork sníží odměnu za vytěžení jednoho bloku z 3 ETH na 2 ETH, což sníží výnosnost těžby a inflaci měny zhruba o třetinu.

Našel Bitcoin své dno?

V první polovině prosince Bitcoin dosáhl svého letošního dna na ceně 3122 USD, přičemž tento pokles byl následován zdravým oživením a růstem zpět na 4000 USD. Spolu s odrazem ceny se rovněž vyrovnaly do té doby velice výhodné úrokové sazby za vypůjčení prostředků k otevření dlouhé pozice, které v čase, kdy se Bitcoin obchodoval za 3122 USD dosáhly sazby 0,5 % denně, přičemž při otevření dlouhé pozice se jednalo o úrok negativní, spekulanti tedy dostávali od burzy zaplaceno za to, že si od ní půjčili prostředky. Vzhledem k tomu, že je toto oživení provázeno značným vzestupem Etherea, dá se předpokládat, že jsme alespoň prozatím našli dno celé recese.

Jaká je situace na trhu altcoinů?

Bitcoin, který je stále neohroženou jedničkou celého trhu reprezentuje v současné době 51 % tržní kapitalizace celého trhu, což je výrazné procento zejména s ohlédnutím k lednu a únoru roku 2018, kdy prostředky alokované do Bitcoinu činily pouze zhruba 30 % trhu s kryptoměnami. Bitcoin tedy za poslední rok značně posiloval vůči ostatním kryptoměnám, což neznamená nic jiného, než že ho většina investorů považuje za bezpečnější a stabilnější variantu kryptoměnové investice. Minulý měsíc byl pravděpodobně jako důsledek velké nejistoty na trhu jeho podíl až 55 %, část prostředku se tedy na přelomu roku přelila zpět do altcoinů, přičemž posilovaly zejména coiny z první stovky jako např. Ethereum, Bitcoin Cash ABC, NEO a TRON, což svědčí o pomalém překonání nejtvrdší skepse a částečném návratu optimismu na trh. Stále se však většina altcoinů obchoduje za zlomek své ceny z minulého roku zejména v páru s BTC.

Shrnutí

Prosinec znamenal oživení situace na trhu s kryptoměnami navzdory počátečnímu velkému propadu. Do budoucna jsme však velmi optimističtí, neboť počet uživatelů neustále roste, technologie se vyvíjí rychleji než kdy dřív a během dalších měsíců by nás měl čekat BAKT a ETF. Ve světle těchto faktů se nám současná situaci jeví jako ideální čas pro příkup.