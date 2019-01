Fitch: USA si zahrávají se svým AAA ratingem

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes varovala Spojené státy, že by jim do konce roku mohla snížit rating, pokud současné uzavření vládních úřadů ohrozí dluhový strop a zatíží nastavení rozpočtu. Spojené státy mají u agentury Fitch rating na stupni AAA, což je nejvyšší možná známka.Fitch uvedla, že její další pohled na hodnocení úvěrové spolehlivosti největší ekonomiky světa bude záviset na tom, zda uzavření části vládních úřadů povede k výraznější destabilizaci fiskální politiky."Pokud zůstanou vládní úřady uzavřeny do 1. března, začne být dluhový strop o několik měsíců později problémem. Pak možná budeme muset začít přemýšlet o politickém rámci, nemožnosti prosadit rozpočet a především o tom, zda je to vše v souladu s ratingem na stupni AAA," poznamenal šéf oddělení státních ratingů James McCormack. "Z pohledu ratingu je dluhový strop problematický," dodal.Uzavření zhruba čtvrtiny vládních úřadů již trvá 19 dní. Zákonodárci a Bílý dům jsou ve sporu kvůli požadavku prezidenta Donalda Trumpa na financování stavby zdi na hranicích s Mexikem. Demokraté, kteří mají po volbách do Kongresu větší vliv, peníze uvolnit nechtějí.Konkurenční ratingová agentura S&P loni v červnu potvrdila Spojeným státům nejvyšší rating se stabilním výhledem. Na dnešní dotaz serveru CNBC uvedla, že současné uzavření vládních úřadů její pohled na rating nezměnilo. Nejvyšší rating mají Spojené státy rovněž u agentury Moody's , která koncem prosince uvedla, že částečné uzavření vládních úřadů nebude mít dopad na úvěrový profil země.Úvěrový rating je důležitý pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru podle stanovených podmínek. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a je pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit i levnější půjčky