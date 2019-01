Čínský motor globálního trhu s auty právě zařadil zpátečku

Prodej osobních aut v Číně se loni propadl. Stalo se tak poprvé za více než dvě desítky let, a úlevu nemá přinést ani letošek. To je špatná zpráva i pro globální trh s automobily.

Loni se na největším automobilovém trhu na světě prodalo 22,7 milionu aut, což je o 6 % méně než v předešlém roce. Zároveň jde o největší roční propad po více než dvou desítkách let, uvedla dnes čínská asociace PCA.

Výpovědi o váznoucí kondici čínské ekonomiky přišlo v posledních týdnech vícero. Americký Apple se na prodeje v Číně a zpomalení v tamní poptávce odkázal minulý týden, když srazil odhad tržeb kvartálních tržeb. Dva nové průzkumy trhu mezitím ukázaly, že odbyt smartphonů v Číně se v loňském roce snížil o 12 až 15,5 %. Také trh s těmito přístroji je v Číně největší, teď ho ale poznamenalo zpomalení tempa hospodářského růstu, k němuž přispěla obchodní válka se Spojenými státy.

Zákazníci v pevninské Číně si utahují opasky, což nezůstalo bez odezvy ani na trhu s auty. Zájemce o koupi vozu odrazuje nedořešená obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy, ale i propad čínských akcií. Trhu ale škodí i rostoucí popularita služeb pro spolujízdu. Situace je zřejmě natolik vážná, že čínská vláda začala chystat kroky na podporu prodeje.

„Automobily se už z měst dostaly i na vesnické trhy,“ řekl čínské televizi CCTV místopředseda čínské rozvojové komise Ning Ťi-če. Vláda podle něj hodlá navrhnout, jak podpořit prodeje hlouběji ve vnitrozemí. To je vyjádření, na které dnes slyšely čínské akcie automobilek a které může pomáhat i sektoru automotive v Evropě. Sektor akcií výrobců automobilů a autodílů STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (níze dvouletý graf) rostl ve 12:16 SEČ o skoro 3 %.

Čína však pouze odráží situaci, která panuje na globálním trhu. Ceny rostou, diesel je v klatbě, z politiky nic jistého neplyne a nabídka spolujízd a další podobné služby se zakusují do poptávky po autech. Poslední nadějí byla právě Čína. Banka Goldman Sachs ale tento týden předpověděla, že prodeje v Číně letos pravděpodobně klesnou o 7 % a zotavení by mohlo přijít až příští rok.

Čínská asociace CAAM nicméně v prosinci odhadovala, že letos bude trh stagnovat. PCA, která sleduje maloobchodní trh s auty, očekává letos nárůst o 1,2 %. Pomoci by mu mohlo případné zmírnění restrikcí na vlastnictví aut, která platí ve velkých městech včetně Pekingu.

Automobilky se teď ale musí rozhodnout, jak dál naloží se svými plány na expanzi v Číně. Důležité je sledovat, jak se vyvíjí disponibilní příjem Číňanů, což souvisí s celkovou kondicí čínské ekonomiky. Esem v rukávu by mohly být elektromobily, kterým fandí i čínští politici, bojující se znečištěným ovzduším. Například CAAM vidí letošní růst elektroaut, plug-in hybridů a aut na palivové články na zhruba 33 % poté, co se jich loni v zemi poprvé prodal více než 1 milion. V celkovém prodeji to je pořád jenom zlomek. Stát ale zavádí pravidla na podporu prodeje a výroby ekologických aut, včetně systému kvót a povolenek při jejich nesplnění.

