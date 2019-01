Nákupní signály na akcie Cooper Tire & Rubber (CTB) a Draegerwerk (DRW3)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Dosáhneme u akcie Cooper Tire & Rubber (CTB) očekávaného profitu?

Americký výrobce pneumatik byl v uplynulých měsících poměrně při chuti a oproti ostatním akciím vykazoval relativní sílu. Důvodem pro prudký skok v ceně, který na grafu vidíte, byly velmi pozitivní čtvrtletní výsledky. Většina zisků byla v listopadu obhájena a trh se drží nad klouzavými průměry.

Dokud se cena nedotkne spodní hrany aktuálního rozpětí na ceně 30, převažující názor je jasný long. Naznačená rezistence nyní brání v cestě výš, ale v tomto týdnu očekáváme průraz a další zapojení nových nakupujících.

Vstupovat do pozice budeme na ceně $32,90 a výstup na profitu plánujeme na ceně $41,00. Stop-loss v tomto případě stačí kratší a umístíme ho těsně pod minimum posledního týdne na cenu $30,90. V případě, že cena nejprve půjde níž, od vstupu upouštíme. Je třeba pamatovat na to, že 28. ledna firma oznámí další výsledky za kvartál. V tu chvíli by už pozice měla být risk-free.





Prorazí akcie Draegerwerk (DRW3) směrem nahoru?

Společnost Draegerwerk vyrábí a prodává zařízení pro zdravotnický a bezpečnostní průmysl. Ačkoli akcie v posledních měsících ztratily, pokles cen od začátku října je v rámci limitů a víceméně kopíroval vývoj širších indexů. Naopak v posledních měsících roku se cena držela v pásmu a neoslabila.

Stabilizace propadu je z přiloženého grafu patrná na první pohled. Vidíme, že cena několikrát atakovala horní hranu konsolidace a poslední svíčka má silné nákupní momentum. Nyní bychom chtěli vidět, aby se cena stabilizovala u horního pásma a následně prorazila.

Pro vstup do pozice volíme hodnotu €54,10, ale nejdříve se cena opravdu musí několik dní zdržet zhruba na místě, kde je nyní. Pakliže by k tomu nedošlo a trh by prorazil hned, obchod nebereme, protože by byl příliš riskantní – prudké pohyby totiž často reverzují a není vhodné jít do jejich směru.





Získejte kompletní analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF.

Registrujte se k odběru investičního newsletteru Breakout Trader zcela zdarma a bez závazků na odkazu www.lynxbroker.cz/breakout-trader .

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.