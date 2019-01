12.h - Evropa a ropa pokračují v růstu díky prodloužení jednání US/CHN, eurodolar vyčkává, BCPP v plusu, CETV +5%

Evropské akciové trhy pokračují v růstu, který pramení z pokračování americko-čínských jednání o řešení vzájemného obchodu. Jednání se neplánovaně protahují o další den, což trhy berou jako pozitivní signál.Pozitivně by mohly působit údaje o dalším mírném poklesu nezaměstnanosti v rámci eurozóny. Pracovní trh v měnové unii se nachází v nejlepší kondici od krizového roku 2008. V rámci širší EU je situace dokonce nejlepší od založení celé unie a zahájen sledování dat.Zajímavý je také vývoj v Británii, kde se sněmovně podařilo přijmout novou legislativu, která by podstatným způsobem zkomplikovala chod vlády, pokud by mělo dojít k tvrdému Brexitu bez patřičných dohod s EU.Eurodolar dopoledne hledá další směr. Koruna euru posiluje směrem k hladině 25,6. Ropa pokračuje ve výrazně pozitivní reakci na výše zmíněná americko-čínská jednání. Americká WTI se dostala nad 51 USD Brent dotírá na hranici 60 USD za barel. BCPP se veze na pozitivní zahraniční vlně. Likvidita hlavních titulů je ale jen malá a hlavní růstový tah obstarávají akcie Erste . Domácí banky se drží opětovně spíše stranou . Silně si polepšují akcie Avastu a CETV , jež v obou případech rostou během posledních několika dnů již téměř o 10%.