Skončí Apple jako Nokia?

Analytik technologických akcií Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein pro CNBC uvedl, že Apple se potýká s makroekonomickými výzvami v Číně. Nejde však o největší překážku, které nyní čelí. Podle Institutional Investor je Sacconaghi nejlepším analytikem pokrývajícím Apple. Poté, co šéf Applu Tim Cook minulý týden varoval investory před nižšími tržbami, analytik snížil svou cílovou cenu na tuto akcii z 201 dolarů na 160 dolarů. A jádrem problému podle něj je to, že Apple a jeho produkty nyní nenabízejí zákazníkům důvod, proč by za současných cen iPhonů měli kupovat nové a vzdát se těch starých.



Cook v rozhovoru pro CNBC uvedl, že čínská ekonomika ve druhé polovině minulého roku zpomalovala a příčinou jsou i obchodní tenze mezi její a americkou vládou. Zmínil, že Apple nemusí v takové situaci nutně přikročit ke snížení ceny svých produktů, protože jde o „prémiovou značku“. Namísto toho se bude snažit přijít na trh s novými inovacemi. Cook ale doplnil, že firma možná přijde s levnější verzí telefonů.





Sacconaghi se nedomnívá, že by následné oslabení ceny akcií Applu bylo důvodem pro jejich nákup. Má totiž za to, že tento titul ve srovnání se zbytkem trhu stále není levný. Situace v Číně se podle něj navíc může dál zhoršovat a čísla společnosti mohou nadále klesat. Nicméně ani nedoporučuje akcii prodávat, důvodem je vývoj v oblasti služeb, které „činí z Applu lepší společnost a poskytují prostor pro budoucí zlepšení ziskovosti“.Podobně uvažuje také Pierre Ferragu z New Street Research, který v rozhovoru pro CNBC rovněž zmínil vysoké ceny iPhonů, které „nutí spotřebitele přemýšlet dvakrát o tom, zda si koupí nový kus“. K tomu se přidává „anemická inovace“ a nasycený trh. Dan Niles z AlphaOne Capital Partners kritizoval Apple zejména za zvyšování cen na rozvíjejících se trzích, jako je Brazílie, Rusko a Indie.Firma si podle analytika nepřiznávala vlastní problémy a například zaostává v oblasti 5G v době, kdy telekomunikační společnosti plánují tyto sítě spustit. Navíc začaly celkově klesat prodeje chytrých telefonů a stejný vývoj se čeká i v roce 2019. Niles tvrdí, že Apple zaostal za současnými technologiemi a ani po propadu nejsou jeho akcie atraktivní. Z dlouhodobé perspektivy je totiž rozhodující to, že se firma vydala špatným směrem v době, kdy přichází ekonomické zpomalení a trh se zmenšuje.Optimismem nesrší ani analytici z Goldman Sachs. Ti se domnívají, že Apple bude možná muset snížit svůj výhled ještě více a dokonce jej porovnávají s Nokií. Situace na trhu v Číně se podle nich nezlepší ani po prvním čtvrtletí tohoto roku a Nokii Apple připomíná tím, že i ona se postupně stala závislá na tom, zda spotřebitelé budou vyměňovat staré telefony za nové a jak rychle. Dá se přitom očekávat, že na tuto rychlost bude nyní doléhat přicházející ekonomické ochlazení.Zdroj: CNBC