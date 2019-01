BP objevila v Mexickém zálivu nové ložisko ropy s miliardou barelů

BP oznámila, že v Mexickém zálivu objevila v jednom z již existujících nalezišť ropy dalších cca 1 miliardu barelů. Firma také oznámila růst investic do nové generace těžby v oblasti.BP je největším těžařem v oblasti Mexického zálivu. Firma odhaduje, že v oblasti bude do poloviny příští dekády produkovat kolem 400 000 barelů denně. Nyní je to kolem 300 000 bd a před 5 lety to bylo 200 000 bd.BP oznámila, že vynaloží dalších 1,3 mld. USD na rozvoj těžby v ropném poli Atlantis v pobřežních vodách New Orleansu. Investice by měla vytvořit 8 nových vrtů s produkcí cca 38 000 bd.