Přebytek zahraničního obchodu v listopadu stoupl na 20,2 miliardy korun

Přebytek zahraničního obchodu ČR v listopadu meziročně stoupl o 8,9 miliardy korun na 20,2 miliardy Kč. Bilanci pozitivně ovlivnil především vyšší vývoz motorových vozidel. Opačný vliv mělo prohloubení deficitu obchodu s minerálními palivy a chemickými látkami. Vyplývá to z předběžných výsledků, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Vývoz v listopadu vzrostl meziročně o 9,7 procenta na 347,7 miliardy korun. Dovoz stoupl o 7,1 procenta na 327,5 miliardy Kč. Loňský listopad měl o jeden pracovní den více než listopad 2017.





"Listopadovou bilanci zahraničního obchodu příznivě ovlivnil především vývoz motorových vozidel, který vzrostl o téměř 12 miliard korun ," uvedl ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král. Kladný vliv mělo i snížení deficitu v obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,6 miliardy Kč Naopak negativně se do listopadových výsledků promítlo prohloubení deficitu v obchodu s ropou a zemním plynem o 4,6 miliardy korun . Zhoršila se také bilance obchodu s chemickými látkami a přípravky, a to o miliardu korun Obchod se státy Evropské unie skončil v listopadu přebytkem 75,7 miliardy Kč . Byl to o 17,1 miliardy lepší výsledek než o rok dříve. Schodek obchodu se státy mimo unii se zvětšil o 8,5 miliardy na 53,9 miliardy korun