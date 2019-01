Jednání USA-Čína o ukončení obchodní války pokračují (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly zahájit obchodování růstem.

Dnešní den je na ekonomické události skromnější. Nejzásadnější dění probíhá v Číně, a to pokračování jednání s americkou protistranou o vytvoření obchodní dohody k ukončení obchodní války. Mimo to se dočkáme zápisu z posledního jednání Fedu. Ten by mohl odhalit, jak utaženější finanční podmínky ovlivní další směřování americké centrální banky. Za eurozónu bude zveřejněna pouze míra nezaměstnanosti.

Analytici Société Générale zahájili pokrývání akcií britského výrobce průmyslových plynů Linde s doporučením Koupit. Dále také zvýšili doporučení na Držet pro švýcarskou pojišťovnu Zurich Insurance Group a snížili doporučení na Prodat pro britskou pojišťovnu Prudential.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech ukončily včerejší obchodování v ziscích. Index Dow Jones vzrostl o 1,1 %, S&P 500 si připsal 1 % a Nasdaq si polepšil o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům. Nejlépe na tom byli realitní developeři (+1,8 %) následovaní telekomunikačními firmami (+1,6 %). Nejmenší zisk si připsaly finanční instituce, které vzrostly o pouhou jednu setinu procenta. Asijský zpravodajský server Nikkei Asian Review přinesl informace o technologickém gigantu Apple. V návaznosti na snížení očekávaných finančních výsledků pro první kvartál letošního roku Apple údajně snížil objednávky u svých asijských dodavatelských společností na výrobu iPhonů. Původně se mělo vyrobit mezi 47 až 48 miliony kusů. Nově revidované objednávky by se měly pohybovat v rozmezí 40 až 43 milionů kusů iPhonů. Včera na tiskové konferenci vystoupil šéf Apple Tim Cook, aby uklidnil rozbouřenou situaci z minulého týdne. Prohlásil, že při kombinaci inovační kultury ve společnosti a věrných zákazníků dochází k vytvoření ekosystému, který je dle něj podhodnocený. Reagoval tím na desetiprocentní propad akcií firmy v minulém týdnu.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují dnešní obchodování v pozitivní náladě. Daří se všem hlavním akciovým indexům v oblasti. Nejlépe je na tom Hongkong, kde akciový trh roste o celá dvě procenta. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který posiluje o 1,1 %, se nejvíce daří sektoru zdravotní péče (+2,8 %) a energetickým společnostem (+1,9 %). Ve ztrátě se nachází pouze realitní developeři, kteří odepisují 0,2 % ze své hodnoty.

Investory ostře sledované jednání mezi Spojenými státy a Čínou, které mělo skončit v úterý, se prodlužuje minimálně ještě na dnešek. Dle prozatím strohého vyjádření obou stran schůze probíhá nad očekávání dobře. Mohlo by tak dojít na naplnění slov amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se dohoda podaří uzavřít i dříve než za původně plánovaných 90 dní. V tuto chvíli jsme před polovinou uvedené lhůty.