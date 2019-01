UK: Bude vůbec brexit? Parlament omezil chod vlády při případném tvrdém Brexitu

Britský parlament včera těsnou většinou schválil opatření, které silně omezuje manévrovací prostor vlády v případě, že by došlo k tvrdému brexitu. Šlo o dodatek k rozpočtovému zákonu, kdy vláda by v případě tvrdého brexitu potřebovala pro financování úřadů souhlas parlamentu.

Je otázkou, jak to číst. Jedno z vysvětlení, které mě napadá, je to, že Britové začínají postupně couvat a hrát si s myšlenkou, že brexit odloží (stáhnou žádost o odchod z EU s tím, že potřebují více času na jednání). Na druhou stranu britská vláda stále trvá na brexitu. Klíčové hlasování o dohodě je už příští týden.

Pokud by Britové žádost stáhli, prodlouží se na jednu stranu nejistota. Na druhou stranu se ale může sentiment ve světě zlepšit, protože by to dávalo šanci na to, že se vyjedná dohoda, která by neměla tak tvrdé následky.



Jiří Polanský, analytik