Středeční obchodní seance 9. 1. 2019

Středa 9. 1. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,09 %), S&P500 (+0,97 %) a NASDAQ (+1,08 %).

Evropa: DAX (+0,52 %), FTSE 100 (+0,74 %) CAC40 (+1,15 %).

Čína: Hang Seng (+2,03 %), Shanghai Comp. (+0,71 %), CSI 300 (+1,01 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,10 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Obchodní bilance (listopad)

EUR: (11:00) – Míra nezaměstnanosti (listopad)

USA: (20:00) – FOMC Minutes – Zápis z posledního zasedání FEDu

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -6,270 M, min. -4,500 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,800 M , min. -0,007 M

-----------------------------------------------------------

Pozitivní sentiment se na akciových trzích udržel i během úterní obchodní seance. Dobré náladě pomáhají zprávy o pozitivních výsledcích vyjednávání mezi Čínou a USA, na stole jsou pořád vyjednávání ohledně obchodních a celních válek. Zámořské akciové indexy mají za sebou další úspěšnou seanci a korigují katastrofický konec roku 2018. Rizikové přirážky a index strachu VIX velice rychle ztrácí a míří opět pod 20 b. S vyšší volatilitou však je nadále potřeba počítat.

Dnes se dočkáme dat německé obchodní bilance, míry nezaměstnanosti v Evropě a večerního zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Trhy jsou dnes v Evropě i USA nastaveny opět v zelených číslech. Asijská obchodní seance se nesla ve velmi pozitivním duchu, když index Shanghai Composite připsal téměř procento. Japonský index Nikkei připsal 1,10 %. V odpoledních hodinách se dočkáme pravidelného reportu agentury EIA o týdenní změně zásob ropy v USA. Za Bank of England dnes v odpoledních hodinách promluví Mark Carney.

Americký prezident Donald Trump v úterý (dnes ráno) v televizním projevu prohlásil, že "na žádost demokratů" souhlasí s tím, že jižní hranici USA s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy dolarů (přes 127 miliard korun) pro její financování šéf Bílého domu trvá. Trump ve zhruba devítiminutovém projevu vykreslil v černých barvách "absolutně kritickou situaci" na hranicích, která podle něj vyústila v bezpečnostní a humanitární krizi. Prezident vyzval opoziční demokraty, aby se s ním v Bílém domě setkali k jednání, protože "nečinnost politiků je nemorální". Projev, první přímo přenášený z Oválné pracovny Bílého domu od Tumpova nástupu do funkce, vysílaly všechny hlavní americké celoplošné televize. Trump v něm řekl, že prostupná hranice není schopna zabránit pronikání ilegálních migrantů, pašeráků drog a zločinců z Mexika do Spojených států. Každý občan by podle něj měl vyzvat Kongres, aby prezidentský návrh na posílení ostrahy hranic schválil.