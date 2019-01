Ranní glosa: Fed v pozici pilota, jenž přišel o navigaci a pomalu ztrácí radiové spojení

Představte si pilota, který má v nádrži paliva tak akorát, aby doletěl na letiště, avšak před jeho strojem se formuje nepříjemně vypadající bouře. Pilot zvažuje alternativy, avšak co čert nechtěl, službu mu vypoví navigace a radiové spojení se pomalu vytrácí. Prekérka, co? A přesně do takto nezáviděníhodné situace se postupně dostává americký Fed Vyplašeni akciovým výplachem zapomněli američtí centrální bankéři na své prognózy, ve kterých agresivně počítali s dalším zvyšování úrokových sazeb , a začali trhům rychle slibovat, že nic není tak horké a že další akce budou záležet na příchozích makroekonomických datech. Jak však mají nebozí členové vedení Fedu svůj slib splnit, když vinou zastaveného financování (části) americké federální vlády nejsou zveřejňovány oficiální makroekonomické statistiky?Samozřejmě, tento - pro tvůrce měnové politiky velmi nepříjemný stav, se může rychle změnit. Prezident Trump se klidně ještě dnes večer dohodne s demokraty v dolní komoře Kongresu a financování federální vlády rychle obnoví. Stejně tak je ovšem snadno představitelné, že fiskální obstrukce budou klidně trvat dále i několik dalších týdnů. Demokraté totiž nemají sebemenší důvod kývnout na zafinancování zdi na hranicích s Mexikem. Touto dnes již jen “bariérou” Donald Trump dohodu s Kongresem podmiňuje, přičemž včera v televizním vystoupení veřejnosti znovu objasňoval nezbytnost její výstavby. Na druhou stranu republikánského prezidenta netrápí stesky federálních zaměstnanců nedostávajících již tři týdny mzdy , neboť je unisono považuje za přívržence demokratické strany . Dodejme, že největší naději na rychlé ukončení obstrukcí představovala hrozba, že federální úřady nebudou schopny vinou omezeného financování procesovat vyplácení refundací daní. To však podle posledního vyjádření Bílého domu prý nehrozí.Závěrem dodejme, že uzavírka ve financování federální vlády se má týkat jen těch úřadů, jejichž nečinnost neohrožuje lidské životy. Pravda, to, že nemusí být v pátek např. publikována data za americkou prosincovou inflaci , asi nikoho nezabije. I když - pokud se třeba akcie začnou sunout dolů tak jako kolem Vánoc, může někoho píchnout u srdce. Někomu by mohlo přijít na mysl, že centrální bankéři z Fedu nemusí být úplně ve formě, neboť bez pravidelné dávky makro dat jsou na tom podobně jako ten pilot bez navigace…