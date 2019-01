Naděje klíčí v srdcích akciových investorů, ale pozor na Fed

Pokud by k dohodě došlo, šlo by pro akcie pravděpodobně o startovní výstřel podívat se ještě o něco výše. Přece jen jsou stávající valuace poměrně příznivě ve vztahu k historii, ekonomika stále drží slušné tempo a obavy horlivého zvyšování úrokových sazeb otupil samotný Fed. V kombinaci s „likvidací“ poslední zásadní neznámé, tedy obchodních válek, by ekonomika mohla podržet solidní tempo a podniky v letošním roce doručit mírný růst zisků.

Přesto bychom zvedli i varovný prst. Odeznění obchodních válek a případné inflační tlaky zejména vlivem trhu práce mohou po čase Fed tlačit do plnění mandátu cenové stabilizace. Utahování měnových podmínek se tak pravděpodobně do hry vrátí. Za smysluplné mentální cvičení proto považujeme připravit si do zálohy plán B pro situaci, kdy to s ekonomikou nemusí vypadat dobře. Možná, že zůstane ukrytý v šuplíku ještě na dlouhé roky, ale pokud by na obtížné časy došlo, bude investor připravený jednat . Variantou mohou být sektorové přesuny v akciových pozicích (defenzivnější sektor – například by za pozornost mohly stát kupříkladu diskontní řetězce s běžným zbožím), či úprava rozložení aktiv v portfoliu směrem k dluhopisům. Jejich nízký výnos se dá vyvažovat použitím cizího kapitálu tak, aby návratnost byla vyšší. Hezký rozbor témat složení portfolio pro všechna ekonomická období nabízí stránky fondu Bridgewaters vedeného slavným investorem Rayem Daliem (zejména články All Weather Story, či Engineering Targeted Returns and Risks Parity).



Jan Šumbera