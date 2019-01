Uklidňující slova šéfa Fedu a nečekaně dobrý vývoj na americkém trhu práce. Postačí to pro další zotavení akciových trhů?

Santa Claus rally se na akciových trzích v roce 2018 nakonec skutečně nekonala a americký index S&P 500 zažil nejhorší prosinec od velké hospodářské krize. Poslední dny ale díky mírnějšímu Fedu a vývoji obchodních jednání mezi USA a Čínou svítá naděje na větší zotavení trhů.



Jak Grinch ukradl akciovým trhům Vánoce

Obchodování v prosinci bylo tentokrát mimořádně divoké, což umocnila obvyklá nízká likvidita trhů během vánočního období. Americký akciový trh dokonce zažil nejhorší štědrovečerní obchodování ve své historii, které ho intradenně uvrhlo do medvědího trendu (z pohledu zavíracích cen ale medvědovi těsně unikl). Díky růstu z posledních dnů již ty největší ztráty napravil.







Co způsobilo horskou dráhu na trzích?



Propady trhů do 24. 12. 2018:

• Trhy panikařily ze zplošťující se americké výnosové křivky. Invertovaná křivka byla v historii indikátorem recese – ta však nepřicházela hned, ale až v průměru za 21 měsíců. Nvíc není jisté, zda vzhledem ke zdeformovanému dluhopisovému trhu akcemi centrálních bank je tento indikátor stále relevantní. V historii se rovněž stalo, že placatá výnosová křivka se ukázala být falešným signálem bez dopadu na ekonomiku.

• Investory znepokojila také neústupná americká centrální banka Fed, která navzdory výprodejům na akciových trzích, všeobecným obavám z hrozby recese a kritice amerického prezidenta Trumpa, nemínila ustoupit ze své naplánované cesty zvyšování úrokových sazeb v roce 2019.

• Na náladě nepřidala ani politická nejistota – v USA ji způsobilo částečné uzavření federálních úřadů kvůli neshodám ohledně financování zdi na hranicích s Mexikem, v Evropě nadále neznámá finální podoba brexitu a fiskální problémy Itálie a Francie a v Číně dlouhodobější obchodní spor s USA, který eskaloval kvůli kauze zadržení finanční ředitelky a dědičky čínské firmy Huawei.

• K tomu všemu pesimisticky naladění investoři vyzobávali z příchozích makroekonomických dat především ta horší čísla (například z Číny nebo amerického nemovitostního trhu), která by potvrdila obavy z blížící se recese světové ekonomiky.



Zotavení trhů po Vánocích a v novém roce:

• Přestože i v posledních dnech bylo možné narazit na některé horší zprávy (profit warning Applu kvůli slabší poptávce v Číně, pokles amerického předstihového ukazatele ISM z rekordních úrovní kolem 60 bodů), přišla řada důležitých pozitivních informací.

• Zvyšuje se šance na dosažení konsenzu v otázce obchodní politiky mezi USA a Čínou. Pokud by jednání vedla k prodloužení příměří v obchodních válkách, či dokonce ke zmírnění již platných cel, měl by významně polevit tlak na aktiva rozvíjejících se trhů, ale i celého světa. Více jasno by mělo být dnes, kdy skončí dvoudenní jednání obou mocností.

• Páteční report z amerického trhu práce přinesl skvělá čísla – 312 tisíc nových pracovních míst překonalo všechny dostupné odhady (naposledy bylo vytvořeno přes 300 tisíc pracovních míst loni v únoru) a potěšil také rychlejší růst mezd (3,2 % meziročně).

• Zároveň šéf Fedu přišel s uklidněním obav trhů z rychlého zvyšování sazeb navzdory zpomalujícímu růstu ekonomiky. Doslova prohlásil, „že americká centrální banka bude v roce 2019 se svými měnově-politickými rozhodnutími trpělivá a flexibilní“.



Jak vidíme další vývoj na trzích?



Po silných propadech mají akciové trhy nyní velkou šanci ztráty napravit. Výprodeje nadále považujeme za přehnané, protože ekonomický výhled nenaznačuje recesi světové ekonomiky, ale pouze zpomalování růstu.



Trváme také na nadvážení akcií proti dluhopisům, realitám a komoditám, protože z těchto tříd aktiv nabízejí vzhledem k příznivému ocenění a vyhlídkám růstu zisků největší potenciál růstu. V rámci aktualizace strategie jsme v uplynulém měsíci přistoupili k sektorové rotaci a opustili nadvážení spotřebního cyklického sektoru ve prospěch navýšení zdravotnických společností (díky defenzivní povaze a dlouhodobému příběhu) a těžařů ropy a zemního plynu (díky prudkému propadu cen ropy, který vedl k podstatnému zlevnění akcií ze sektoru) – více v aktuálním vydání Ekonomiky a trhů.



Ocenění akciových trhů hlavních vyspělých regionů se po korekcích z minulého roku nachází hluboko pod dlouhodobým průměrem (zejména v případě eurozóny jsou valuace velmi atraktivní):





Náš odhad pro rok 2019 počítá v průměru s globálním vysokým jednociferným růstem celoročních zisků v hlavních regionech (USA, Evropa).

Autorka: Michaela Toperczerová