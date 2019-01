Zvyšování existenčního a životního minima bez provedení reformy dávek je krátkozraké

Pozn. Modelový případ počítá s jedním dítětem ve věku do 6 let, druhým dítětem ve věku 6-15 let. V případě starších dětí je polštář ještě větší. Hrubá mzda každého z rodičů ve výši 13 350,- Kč byla snížena o 868,- Kč soc. pojistné a 601,- Kč zdr. pojistné. Rodiče získávají nárok také na daňový bonus ve výši 1267 a 1617 Kč, který nevstupuje do výpočtu limitu pro přiznání přídavků.

Pozn. Modelový případ počítá s jedním dítětem ve věku do 6 let, druhým dítětem ve věku 6-15 let. V případě starších dětí je polštář ještě větší. Hrubá mzda rodiče ve výši 13 350,- Kč byla snížena o 868,- Kč soc. pojistné a 601,- Kč zdr. pojistné. Rodič získává nárok také na daňový bonus ve výši 1267 Kč, který nevstupuje do výpočtu limitu pro přiznání přídavků.