Prezident republiky rozhodl o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 8. ledna 2019 rozhodl podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.



Na základě tohoto rozhodnutí prezidenta republiky budou na území České republiky volby do Evropského parlamentu konány v pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.



Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky