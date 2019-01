Stavebnictví poprvé za dva roky nerostlo (Analýzy makroindikátorů)

Listopadová statistika z průmyslu stejně jako ze stavebnictví zklamala. Průmysl na konci roku i přes rekordní výrobu aut zpomalil. Průmyslníkům rostly ceny vstupů, na zhoršování podmínek ve výrobě ukazují i předstihové ukazatele. Rovněž stavebnictví se v listopadu nedařilo, pozemní stavitelství meziročně pokleslo a dynamika inženýrského stavitelství byla nejnižší od dubna.

Auta opět rozjela průmysl

Průmyslová výroba v listopadu vzrostla o 4,8 % meziročně. Pomohly ji k tomu kalendářní efekty, po očištění o jeden pracovní den navíc průmysl přidal pouze 1,5 % y/y. V meziměsíčním srovnání přidala po říjnovém propadu 0,9 %. V souladu s naší prognózou tak výroba na konci roku zpomaluje.

Dynamiku průmyslu nejvíce podpořilo odvětví výroby automobilů (+1,9 pb), která, jak již napověděly dřívější statistiky, trhla v listopadu všechny rekordy. V průměru si výrobci v automobilovém průmyslu přispali za prvních jedenáct měsíců loňského roku 2,5 %. V listopadu se dařilo i výrobě ostatních dopravních prostředků (+0,8 pb) a elektronických zařízení (+0,6 pb).

Průmysl však brzdí kapacitní omezení českého trhu práce a rostoucí vstupní náklady. V listopadu mzdy vzrostly o 7,1 % meziročně, průměrná mzda v průmyslu se tak u podniků nad 50 zaměstnanců vyšplhala na 39 362 Kč.

Průmyslníci již přenášejí část růstu nákladů do cen svých výrobků, což se projevuje v solidním růstu tržeb (+ 9,1 % y/y). Z velké části ale stále pokrývají růst nákladů ze svých marží, jelikož se obávají důvodu ztráty konkurenceschopnosti, které by jim hrozilo, kdyby zvyšovali ceny příliš rychle. Jedná se však o řešení krátkodobějšího rázu, ve střednědobém horizontu se rostoucí ceny vstupů promítnou do konečných cen výrobků a tedy i do spotřebitelské inflace.

Zatímco loni si pravděpodobně průmysl připsal něco přes 3 %, letos podle naší prognózy ještě zpomalí, když v průměru přidá 2,6 %. Na tento pokles ukazují předstihové indikátory, které v závěru roku poklesly. Index nákupních manažerů dokonce v prosinci spadl pod 50 bodů a indikuje tak zhoršení celkové situace v českém průmyslu.

Stavebnictví v listopadu zklamalo

Zatímco ještě v říjnu stavební produkce v meziročním srovnání po očištění o rozdílný počet pracovních dní vzrostla o 9 %, v listopadu již poklesla o 1,3 %. Jedná se o první pokles za poslední dva roky.

Inženýrské stavitelství zpomalilo své tempo růstu na pouhých 1,5 % meziročně, přičemž ještě v letních měsících překvapovala jeho dynamika dvouciferným růstem. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s loňským rokem snížila o 0,7 %. Důvodem poklesu stavební produkce je ale spíše omezená kapacita na nabídkové straně, kdy ve stavebnictví, stejně jako ve zbytku ekonomiky, chybí pracovní síla. Poptávka po nemovitostech by však měla postupně ochlazovat, jak nadále porostou ceny nemovitostí i hypoteční sazby. Ceny nemovitostí v Praze už podle společnosti Deloitte překročily psychologickou hranici 100 tisíc za metr čtvereční a za tyto ceny, už si lidé spíše rozmyslí, zda nemovitost koupí či nekoupí. Poptávka po nemovitostech má svůj vrchol tento segment již za sebou.

V letošním roce očekáváme, že stavební výroba vzroste o 3,4 %, po zhruba 10 % za loňský rok. Hlavním důvodem budou kapacitní omezení. I díky dotacím z fondů EU by mělo inženýrského stavitelství opět růst solidním tempem. Stavařům by měly nahrávat i investice firem do modernizace či rozšiřování výrobních kapacit.