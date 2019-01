Apple Inc. – Proč může hodnota legendárního výrobce iPhonů dále klesat

Mnozí, zejména po mírném odražení akcií APPL ode dna, se domnívají, že téměř 40% propadem tech firmy, hluboce posazené v penězích, tento pokles končí…

Důvodů k obavám je zde stále dost a není složité je najít – všechny lze dedukovat z vývoje na trhu v posledních měsících, resp. několika málo letech. Zejména pak z frustrace uživatelů iPhonů a také ze ztráty hybnosti firmy jako takové.

Ohlášený pokles v hrubé marži z cca 42 % na cca 38 % za poslední Q 2018 není zásadním faktorem. Ojedinělý jev, tuším první za 17 let se dá vysvětlit jakkoliv. Co je však podle našeho názoru znepokojivé, je pokles podílu iPhonů na globálním trhu, současně s cenovou kompenzací, nebo jinak řečeno, čím méně toho Apple prodá, tím vyšší cenu požaduje. Nahrazuje tak výnos z rozsahu exkluzivitou. Tady se ale láme pomyslná hrana, protože Apple, aniž bych se chtěl pouštět do analýzy specifikace jednotlivých výrobků, už dávno není dominantním hráčem a v jednotlivých segmentech mu vyrostla zdatná konkurence a často Apple i převyšuje, za podstatně nižší cenu.

Přístroje OnePlus, Razor, Xiaomi, Huawei a další nabízejí navíc exkluzivitu malovýroby a 2/3 cenu, se srovnatelnými parametry. Problém Apple je, že mu přestali jeho uživatelé rozumět. Připočtěme-li kombinaci vnějších vlivu, jako je nepříliš dobrá situace v bilaterálních vztazích mezi USA a Čínou, přičemž Čína měla být dominantním trhem Apple, obavy z ochlazování globální ekonomiky a jistá ztráta renomé značky jako takové, po excesech, kdy jednotlivé modely měly, či neměly čip LTE, kauzy se zpomalováním starších modelů a korporátní tlak na spotřebitele (nákup nového modelu), výrazně omezené možnosti iPhone, oproti konkurenční platformě Android, ve variabilitě aplikací a volnosti instalace, tyto všechny atributy vykreslují situaci APPL jako akcii pod silným prodejním tlakem.

K tomuto pohledu silně přispívá i monokultura produkce Apple. IPhone, přes řadu dalších výrobků, je stále dominantní, jak co do počtu, tak podílem na revenue – aktuálně okolo cca 63 %. Neschopnost dalších produktů dosáhnout tržní pozice iPhonů (iPad, etc. Jsou de facto marginální) vystavuje Apple silným tlakům, které nedokáže firma diverzifikovat (podíl telefonů na revenue Samsung je cca 38,5%). Nejsilnější trh, tedy USA, v závěsu s Čínou, nevykazuje, jak bylo uvedeno, tenzi k častým, resp. častějším upgradům starších modelů, modely novými.

Z hlediska akcií jako takových je pokles o 38 % jen potvrzením, že investoři nevnímají Apple již jako dynamickou růstovou akcii, ale jako konzervativní dividendový titul, a tedy tlak na cenovou akci bude velmi povlovní. Tady se dostáváme k základní premise, totiž faktu, že Apple se z historického maxima na úrovni cca 220 USD dostal, během doby o něco málo převyšující tři měsíce, na silnou podpůrnou hranici 200W MA, která cenu tentokrát podržela. Jak je zřejmé z textu, domníváme se, že k jejímu retestu v blízké budoucnosti znovu dojde a pokud bude zdolána, vysokofrekvenční obchodní systémy spustí příkazy k prodeji a automaticky se sepnou i stop loss pozičních obchodníků. Naše kalkulace určují range 110-100 USD jako cílové pásmo, odkud se Apple nepodaří již vymanit, pokud nedojde k změně firemní politiky.