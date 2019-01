Estonská DX.Exchange "tokenizovala" akcie Applu, Tesly, Facebooku a Netflixu. V tom je buducnost kryptoměn

Již zhruba rok se ve světě kryptoměn mluví o tom, že novou perspektivou celého segmentu by mohla být "tokenizace" akciového trhu, kdy jsou reálné akcie svázány a převedeny do podoby digitálních mincí pracujících na bázi blockchainové technologie. Podle mnoha expertů z oboru by právě tokenizace mohla oživit poněkud skomírající svět virtuálních měn a přinést konečně smysluplné a užitečné využití pro celou podkladovou technologii. Hlavní výhodou takové tokenizace je to, že investoři mohou obchodovat 24 hodin 7 dní v týdnu na rozdíl od klasických trhů, které se řídí určitou "pracovní dobou", a také naprosto "mezinárodně" a v tomto ohledu zcela bez jakýchkoli "měnových" omezení.První vlaštovkou v tomto ohledu se stala estonská společnost DX.Exchange, která spustila obchodní platformu umožňující obchodování s populárními akciemi firem Apple Netflix v podobě virtuálních mincí, kdy každá je podložena právě jednou ze zmíněných akcií . Kromě výše zmíněných výhod se vedení burzy také domnívá, že nový produkt by mohl splňovat některé standardní regulační rámce, což by zvýšilo jeho důvěryhodnost z pohledu uživatelů. Představitelé burzy považují vzniklé akciové mince za formu derivátů, což by je mělo řadit pod regulační direktivu EU s názvem Mifid II.Příslušné akcie firem pro platformu DX drží a spravuje společnost MPS na zvláštním účtu.