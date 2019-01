Coinbase zastavila obchody s ethereum classic. Někdo se pokusil získat nadpoloviční kontrolu nad jeho blockchainem

Kryptoburza Coinbase oznámila, že zastavila transakce s kryptoměnou ethereum classic kvůli podezření z možného hackerského útoku na podkladovou technologii této virtuální měny . Podle Coinbase panují obavy, že by skupina hackerů mohla kontrolovat více jak 50% sítě etherea classic a mohla by tak ovlivňovat chod a fungování samotné měny rozhodováním co je a není součástí blockchainu dané kryptoměny . Nadpoloviční kontrola blockchainu by také umožňovala falšovat transakce, což by podkopalo funkčnost této kryptoměny Coinbase dále uvedla, že odhalila tzv. "reorganizaci blockchainu" v jehož rámci byly stejné mince etherea classic v hodnotě cca 500 000 USD použity hned dvakrát, což je extrémně řídká anomálie, která ovšem představuje jedno z hlavních nebezpečí celé technologie. Takový případ mohl být výsledkem výše popsané snahy o podvodnou manipulaci s blockchainem měny přes jeho nadpoloviční kontrolu.V loňském roce podobným útokům čelily také kryptoměny litecoin cash a zencash.Prozatím se "51procentní" útoky braly jako relativně málo pravděpodobné s ohledem na obrovský rozsah celého distribučního systému kryptoměn jako celku i v rámci jednotlivých kryptoměn . Pro nadpoloviční ovládnutí by byly potřeba enormní náklady a síťové kapacity.Tržní kapitalizace ethereum classic se aktuálně pohybuje kolem 500 mil. USD