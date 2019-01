Napětí na trhu bydlení dle čísel ČNB polevilo

A jisté uklidnění na trhu s bydlením naznačuje i druhý graf : modrá čára znázorňující podíl ceny typizovaného bytu a průměrného příjmu se zalomila lehce dolů. Jinak řečeno, doba, kterou průměrný Čech potřebuje, aby si vydělal na průměrné bydlení, se (loni začátkem léta, novější data nejsou) o pár měsíců zkrátila. Ještě jinak: ač je to pro mnohé z nás k nevíře, bydlení v reálném vyjádření mírně zlevnilo. Jde ovšem o vývoj celostátního průměru, od něhož se například Praha může výrazně odchylovat.

Poslední vybraný graf ilustruje růst požadavku, který ČNB klade na kapitál vyhrazený bankami na proticyklickou kapitálovou rezervu (CCCB). Graf ukazuje, že plnit požadavek platný do konce roku 2019 (tj. 1,5 % rizikové expozice, tedy aktiv vážených jejich rizikovostí) nebude pro bankovní sektor jako celek žádný problém – banky zkrátka část kapitálu drženého dnes dobrovolně (modré sloupce) přesunou do přihrádky CCCB (žluté sloupce). ČNB před měsícem oznámila, že od ledna 2020 bude po bankách chtít, aby měly v CCCB přihrádce dokonce 1,75 % rizikové expozice, ale ani to zřejmě (graf už rok 2020 neobsahuje ) nebude problém – tedy pro český bankovní sektor jako celek; přebytek kapitálu je mezi banky rozložen nerovnoměrně, takže některé kapitálově slabší banky se při plnění tohoto nového požadavku přece jen můžou zapotit.







Michal Skořepa, analytik