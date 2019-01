Rok 2018 je již minulostí, jaký asi bude ten nový a kam se vydají drahé kovy?

Před pár dny jsme se rozloučili s rokem 2018 a v tomto období dochází k vyhodnocování roku minulého, nastavování si nových cílů na rok 2019 a následně postupů, které povedou k jejich naplnění. Rovněž investoři hledají tu nejlepší možnost jak uchovat hodnotu svého majetku a také, kde by mohli dosáhnout dalšího zisku. Stranou nezůstávají ani investoři do drahých kovů, kteří vyhlížejí jakou cestou se dané kovy letos vydají. Letošní rok bude opět plný událostí, které budou ovlivňovat vývoj cen. O některých víme, jiné předpovídat nelze a právě ty mohou mít dalekosáhlé důsledky. Čeká nás definitivní odchod Velké Británie z EU, ale stále se neví, jak se uskuteční, nejsou vyřešeny obchodní spory mezi USA a Čínou, kde riziko obchodní války ohrožuje celou globální ekonomiku, vidíme zpomalování globální ekonomiky a jednotlivých ekonomik atd. atd. Událostí a problémů je nespočet.

Jaký bude rok 2019 na to si budeme muset počkat, ale pojďme se podívat jak si vedlo zlato a stříbro v roce minulém. Zlato zakončilo loňský rok v menší ztrátě a to 2,1 %, zatímco stříbro zaznamenalo propad cca 9,5 %. Tyto hodnoty nejsou z dlouhodobého hlediska nijak dramatické. V letošním roce jsme byli opět svědky zvyšování úrokových sazeb, poměrně dobrých ekonomických dat a to vše mělo vliv na menší růst na straně kovů.

Podívejme se na následující grafy, které zobrazují vývoj ceny zlata a stříbra od 1.12.2017 do 30.12.2018 a následně pak začátek roku 2019. Vidíme, že začátek roku 2018 byl ve znamení odrazu a cena zlata se 25. ledna vyšplhala k úrovni 1 354,95 USD/Oz, u stříbra na 17,52 USD/Oz. Následovalo období poklesu a opětovného nárůstu v jarních měsících a významné snižování započalo v měsíci květnu. Určitého minima bylo dosaženo kolem 17. srpna, kdy se cena zlata dostala na úroveň 1 178,4 USD/Oz, stříbro na 14,61 USD/Oz. Koncem roku kovy nabíraly dech a snažily se smazat letošní ztráty, viděli jsme propady na akciových trzích a to nahrávalo růstu na straně kovů. Bohužel i přes danou snahu, letošní rok skončil ve ztrátě. Nicméně započal nový rok a cena zlata se 4. ledna vyhoupla téměř k úrovni 1 300 USD/Oz, cena stříbra téměř k 16,00 USD/Oz. Vypadá to, že se historie opět opakuje a stejně jako loni přichází s novým rokem růst cen. V ten samý den se ale cena zlata propadla pod tíhou lepších dat s amerického trhu práce a poklesla k úrovni cca 1 277 USD/Oz, ale následně se opět vyhoupla k cca 1 285 USD/Oz. Určitý propad byl i na straně stříbra.

Slibný začátek roku může značit dobrý rok pro drahé kovy, jak již bylo řečeno, čeká nás spousta událostí, které pravděpodobně posunou ceny do vyšších pater a na konci roku se můžeme dostat u zlata k 1 400 USD/Oz, u stříbra kolem 20,00 USD/Oz. Uvidíme tedy, jak se vše bude vyvíjet. Dlouhodobý trend je ve znamení růstu a jak již bylo řečeno, první roky nemusejí přinášet velké nárůsty. Rovněž hlavní funkcí těchto kovů je uchovatel hodnoty a ochrana proti negativním vlivům, kterých je bohužel v dnešní době nespočet. Bohužel nelze určit přesný vývoj cen, jelikož v dnešním globálním světě to již není jen o nabídce a poptávce, ale na ceny má vliv nespočet faktorů. Již pouhé slovo významného představitele státu, instituce atd. může zahýbat s cenami.

Zlato:

Stříbro:

Podívejme se také na vývoj cen zlata v různých světových měnách. Vidíme, že ve většině případech byl v roce 2018 zaznamenán nárůst ceny, pokles byl pouze u amerického dolaru, japonského jenu a švýcarského franku. Nicméně tento pokles nebyl nijak rapidní. Můžeme se rovněž podívat na vývoj v minulých letech. I když letos došlo k určitému poklesu v USD, dlouhodobý trend se nese v růstovém trendu, který započal v roce 2016. V prvních letech nemusejí být nárůsty nějak vysoké, jelikož se ekonomikám, finančnímu sektoru atd. docela daří, nicméně již nyní jsme na vrcholu ekonomického růstu, problémů je nespočet a očekává se korekce směrem dolů, což bude nahrávat v růstu cen drahých kovů.