Průmyslová výroba v Německu v listopadu klesla o 1,9 procenta

Průmyslová výroba v Německu se v listopadu ve srovnání s předchozím měsícem propadla o 1,9 procenta, říjnový pokles po revizi činil 0,8 procenta. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Výroba klesla už třetí měsíc za sebou, analytici přitom očekávali, že se za listopad zvýší.



Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že výroba se po původně oznámeném říjnovém poklesu o 0,5 procenta v listopadu o 0,3 procenta zvýší. Jejich odhady se pohybovaly od poklesu o půl procenta až po růst o 1,3 procenta.





Meziročně pak produkce v průmyslu klesla o 4,7 procenta, zatímco v říjnu se o půl procenta zvýšila.Bez zahrnutí energetického a stavebního sektoru výroba meziměsíčně klesla o 1,8 procenta. Produkce energie se propadla o 3,1 procenta, ve stavebnictví se snížila o 1,7 procenta.Ve zpracovatelském sektoru se výroba snížila o 1,8 procenta. Z toho produkce kapitálového zboží byla nižší o 1,8 procenta a polotovarů o jedno procento. Výroba spotřebního zboží se propadla o 4,1 procenta.Dnešní údaje jsou podle analytiků dalším potvrzením, že německá ekonomika ke konci loňského roku výrazně zpomalila. V pondělí statistici uvedli, že zakázky německého průmyslu se v listopadu snížily o jedno procento, zatímco analytici čekali pokles o 0,4 procenta. Průzkum z minulého pátku pak ukázal, že růst německého sektoru služeb zpomalil v prosinci na nejnižší hodnotu za 27 měsíců, a to kvůli poklesu nových zakázek a kvůli zhoršení podnikatelské důvěry.Největší evropská ekonomika , na které je závislá také řada českých firem, ve třetím čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,2 procenta. To byl první pokles od roku 2015. Německá vláda očekává, že za celý loňský rok se hrubý domácí produkt HDP ) zvýší o 1,7 procenta. Přední německé ekonomické instituty však čekají růst jen o 1,5 procenta. Předloni ekonomika vzrostla o 2,2 procenta, což bylo nejprudší tempo za šest let.